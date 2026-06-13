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Крузейро си прави "пас" за Майкон, договорът му изтича догодина

Крузейро си прави "пас" за Майкон, договорът му изтича догодина

13 Юни, 2026 08:50 485 1

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Интерес към играча продължават да проявяват Ботафого и Коринтианс

Крузейро си прави "пас" за Майкон, договорът му изтича догодина - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Неяснотата около бъдещето на бранителя на Левски Майкон продължава. Според информации от Бразилия един от водещите клубове в страната – Крузейро, е получил предложение да привлече футболиста, но на този етап не възнамерява да предприеме подобен ход. 26-годишният защитник е бил предложен на тима от Бело Оризонте, но ръководството на „небесносините“ не разглежда трансфера като приоритет в момента, съобщава gong.bg. Според журналиста Жоао Пауло Мачадо интерес към играча продължават да проявяват други два бразилски клуба – Ботафого и Коринтианс.

Настоящият договор на Майкон с Левски е до лятото на следващата година. Засега футболистът не е склонен да поднови контракта си, което увеличава вероятността да се раздели със „сините“ още през този трансферен прозорец.

През изминалия сезон бразилецът записа 43 мача във всички турнири с екипа на Левски, като се отчете с пет попадения и седем асистенции.

Междувременно шампионите вече подсилиха състава си с Давид Кусо, който може да действа на левия фланг на защитата. Очаква се клубът да привлече още един футболист за тази позиция, като преговорите с набелязан играч са в напреднала фаза.


България
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  • 1 Крузейро: пас !😂

    0 2 Отговор
    Подуяне продължават безуспешно да се опитват да пробутат някой футболист! Нулев интерес към играчите на фалшивият шампион!

    08:58 13.06.2026

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