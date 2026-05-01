Яник Синер продължава победния си марш: Италианецът на финал в Мадрид след 22-ри пореден триумф

Яник Синер отново доказа класата си, като се класира за финалния сблъсък на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид. Италианската сензация записа впечатляваща 22-ра поредна победа, затвърждавайки статута си на най-горещото име в спорта в момента.

В полуфиналната битка на червените кортове в испанската столица, Синер демонстрира хладнокръвие и безупречна техника срещу французина Артур Фис, който заема 25-о място в световната ранглиста и е поставен под №21 в основната схема. Италианецът се наложи категорично с 6:2, 6:4, като срещата продължи едва 87 минути – истинска светкавична победа за световния №1.

Любопитен факт е, че Синер е загубил само един сет по време на цялото си участие в Мадрид, което подчертава доминацията му на корта.

Това бе трети професионален двубой между двамата тенисисти, като италианецът вече води с 2:1 победи. Единствената загуба на Синер срещу Фис дойде след отказване поради контузия, а французинът все още не е успял да спечели сет срещу него в завършена среща.

Финалният съперник на Яник Синер ще стане ясен след двубоя между германския ас Александър Зверев, който е №3 в света, и изненадата на турнира – белгиеца Александър Блокс.