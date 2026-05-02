Мондиал 2026: Решаваща среща за Иран, съдбата ще се реши в Цюрих

Несигурността около участието на националния отбор на Иран на Мондиал 2026 остава, въпреки първоначалните уверения от страна на ФИФА. След изказванията на Джани Инфантино, че мястото на азиатския тим е гарантирано, се появиха нови детайли, които показват, че окончателното решение тепърва предстои.

Според информация на “Associated Press”, на 20 май в Цюрих ще се проведе ключова среща между представители на ФИФА и иранската футболна федерация. Именно там ще бъдат уточнени всички детайли около евентуалното участие на отбора на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Планът предвижда Иран да изиграе поне три мача в груповата фаза на територията на САЩ – срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет. Именно визовият режим и геополитическото напрежение обаче поставят под въпрос тази организация.

От иранска страна вече имаше опит срещите да бъдат преместени в Мексико, но подобен вариант не получи одобрение. Очаква се срещата в Цюрих да даде окончателен отговор дали тимът на селекционера Амир Галеноей ще участва или ще се стигне до безпрецедентен сценарий с изваждане от турнира.