Италия в траур: Алекс Дзанарди почина на 59 години

Светът на спорта потъна в скръб след новината за смъртта на Алекс Дзанарди. Бившият пилот във Формула 1 и един от най-вдъхновяващите параолимпийци си отиде на 59-годишна възраст, след дълги години борба със здравословни проблеми. Дзанарди беше символ на човешката воля. През 2001 година губи двата си крака при тежка катастрофа на пистата, но отказва да се предаде. Напротив, връща се към спорта и се превръща в един от най-успешните параолимпийци, печелейки множество златни медали и световни титли.

През 2020 година съдбата отново го поставя пред изпитание, когато претърпява тежък инцидент с хендбайк по време на благотворително събитие край Пиенца. Оттогава той водеше дълга и трудна битка за възстановяване, далеч от публичното внимание.

Новината за смъртта му беше съобщена от семейството, а спортният свят веднага отдаде почит на човек, който не просто печелеше състезания, а променяше животи.