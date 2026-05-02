Барселона готви план Б, защото Интер не отстъпва за Бастони

Трансферната сага около Алесандро Бастони (вляво) започва да се заплита. Защитникът на Интер е основна цел на Барселона, но сделката далеч не е лесна, пише “La Gazzetta dello Sport”. Испанците чакат зелена светлина от треньора Ханзи Флик, който ще обсъди плановете за следващия сезон със спортния директор Деко след края на първенството. Едва тогава може да започне реална офанзива за италианския национал.

Интер не възнамерява да прави компромиси. „Нерадзурите“ искат поне 70 милиона евро и не приемат включване на играчи в сделката. Позицията на клуба остава твърда.

Междувременно в Каталуния вече имат резервен вариант. Според „Sport“, това е Кристиан Ромеро от Тотнъм, който е по-достъпен като цена и с подобен профил.

Самият Бастони е изкушен от идеята за ново предизвикателство, но ако трансферът в Барселона не се реализира, е готов да остане в Интер до края на договора си през 2028 година.