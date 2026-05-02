Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона готви план Б, защото Интер не отстъпва за Бастони

2 Май, 2026 15:18 488 0

  • барселона-
  • интер-
  • бастони-
  • транфер-
  • ханзи флик-
  • деко

Клубът следи Алесандро Бастони, но цената е твърде висока

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Трансферната сага около Алесандро Бастони (вляво) започва да се заплита. Защитникът на Интер е основна цел на Барселона, но сделката далеч не е лесна, пише “La Gazzetta dello Sport”. Испанците чакат зелена светлина от треньора Ханзи Флик, който ще обсъди плановете за следващия сезон със спортния директор Деко след края на първенството. Едва тогава може да започне реална офанзива за италианския национал.

Интер не възнамерява да прави компромиси. „Нерадзурите“ искат поне 70 милиона евро и не приемат включване на играчи в сделката. Позицията на клуба остава твърда.

Междувременно в Каталуния вече имат резервен вариант. Според „Sport“, това е Кристиан Ромеро от Тотнъм, който е по-достъпен като цена и с подобен профил.

Самият Бастони е изкушен от идеята за ново предизвикателство, но ако трансферът в Барселона не се реализира, е готов да остане в Интер до края на договора си през 2028 година.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове