ВСУ удариха морски терминал в Краснодарския край, има загинал и ранени

Пожар избухна в морски терминал в района на Темрюк в Краснодарски край след атака на украински дронове. Един човек загина, а трима бяха ранени. Това съобщи областният управител Вениамин Кондратиев по своя канал „Макс“.

„Тази нощ украински дронове атакуваха района на Темрюк. В резултат на падането на отломки от дрона избухна пожар в морския терминал. За съжаление, един човек загина. Също така, по предварителна информация, още трима души са ранени и в момента получават помощ“, написа Кондратьев, цитиран от ТАСС.

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Според него в момента 96 души работят по потушаването на пожара, като са разположени над 30 единици техника. На мястото продължават да работят аварийни и специални служби.

Рано тази сутрин украинските въоръжени сили атакуваха с дронове полуостров Крим и Южна Русия.

Масирана вълна от безпилотни апарати атакува района на град Красноперекопск в Крим. Съобщено е за тежко попадание в електроподстанция, намираща се непосредствено до местния бромен завод. Очевидци в социалните мрежи докладват за огромен пожар. В резултат на удара градът остана временно без електричество.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви въздушна тревога в града рано сутринта. Мобилни огневи групи и системи за ПВО бяха задействани за отразяване на нови атаки. Тези удари следват пожара в градската ТЭЦ (Топлоелектрическа централа) от предната вечер.

Командващият на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, че целта на тези интензивни и последователни удари по логистичните възли, мостовете и енергетиката е в рамките на един месец Крим да бъде напълно изолиран от руските доставки.

Жители на Кумилженския район във Волгоградска област съобщават в местните канали за силни звуци от прелитащи ниско над земята безпилотни апарати. Заради заплахата от дронове в ранните сутрешни часове бяха забавени и пренасочени няколко пътнически полета на летището във Волгоград, включително международни полети от Анталия и Шарм ел-Шейх.

Пограничните райони в Брянска област продължават да бъдат обстрелвани и тази сутрин. В град Стародуб се съобщава за ранена цивилна гражданка след атака с FPV-дрон.

Вчера ВСУ атакува руската петролна и химическа инфраструктура в дълбокия тил. В рамките на засилената вълна от атаки (съвпадаща с отбелязването на Деня на Русия) украински дронове нанесоха сериозни удари по големи рафинерии и химически заводи.

Генералният щаб на Украйна потвърди успешни попадения и възникнали пожари в петролните рафинерии „Танеко“ и „Таиф-НК“ в град Нижнекамск (Република Татарстан), както и в химическия завод „Толиатикаучук“ в Самарска област. Обектите се намират на повече от 1000–1200 км от границата с Украйна.

Граничната Брянска област беше подложена на интензивен обстрел и атаки с дронове. Губернаторът на областта Егор Ковалчук съобщи за загинал цивилен гражданин и още един ранен при удар в погранично село. Местният щаб обяви унищожаването на десетки апарати над областта.

Силите за безпилотни системи на Украйна проведоха успешна операция по ключовата за руската армия магистрала Р-280 „Новоросия“ в Крим. Край град Армянск (Северен Крим) беше атакуван и частично унищожен руски логистичен конвой от близо 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси. Атаките нанесоха сериозни щети и по моста Чонгар, напълно парализирайки движението по този маршрут и задълбочавайки кризата с горивата на полуострова.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в канала си в Telegram, че са били прехванати и свалени няколко дрона, насочени директно към Москва.

Според официалните сводки на Министерството на отбраната на Руската федерация, за период от 12 часа военните са успели да прихванат и неутрализират общо 185 украински безпилотни апарата над дузина руски региони, основно в Централна Русия. Неофициални източници и съобщения от информационните агенции посочват, че общата бройка на активираните и свалени дронове в рамките на денонощието надхвърля 231 апарата