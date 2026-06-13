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ВСУ удариха морски терминал в Краснодарския край, има загинал и ранени
  Тема: Украйна

ВСУ удариха морски терминал в Краснодарския край, има загинал и ранени

13 Юни, 2026 05:48, обновена 13 Юни, 2026 07:01 1 516 24

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Украински дронове атакуваха Крим и Южна Русия. Съобщава се за попадание в електроподстанция до бромен завод в Красноперекопск

ВСУ удариха морски терминал в Краснодарския край, има загинал и ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в морски терминал в района на Темрюк в Краснодарски край след атака на украински дронове. Един човек загина, а трима бяха ранени. Това съобщи областният управител Вениамин Кондратиев по своя канал „Макс“.

„Тази нощ украински дронове атакуваха района на Темрюк. В резултат на падането на отломки от дрона избухна пожар в морския терминал. За съжаление, един човек загина. Също така, по предварителна информация, още трима души са ранени и в момента получават помощ“, написа Кондратьев, цитиран от ТАСС.

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Според него в момента 96 души работят по потушаването на пожара, като са разположени над 30 единици техника. На мястото продължават да работят аварийни и специални служби.

Рано тази сутрин украинските въоръжени сили атакуваха с дронове полуостров Крим и Южна Русия.

Масирана вълна от безпилотни апарати атакува района на град Красноперекопск в Крим. Съобщено е за тежко попадание в електроподстанция, намираща се непосредствено до местния бромен завод. Очевидци в социалните мрежи докладват за огромен пожар. В резултат на удара градът остана временно без електричество.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви въздушна тревога в града рано сутринта. Мобилни огневи групи и системи за ПВО бяха задействани за отразяване на нови атаки. Тези удари следват пожара в градската ТЭЦ (Топлоелектрическа централа) от предната вечер.

Командващият на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, че целта на тези интензивни и последователни удари по логистичните възли, мостовете и енергетиката е в рамките на един месец Крим да бъде напълно изолиран от руските доставки.

Жители на Кумилженския район във Волгоградска област съобщават в местните канали за силни звуци от прелитащи ниско над земята безпилотни апарати. Заради заплахата от дронове в ранните сутрешни часове бяха забавени и пренасочени няколко пътнически полета на летището във Волгоград, включително международни полети от Анталия и Шарм ел-Шейх.

Пограничните райони в Брянска област продължават да бъдат обстрелвани и тази сутрин. В град Стародуб се съобщава за ранена цивилна гражданка след атака с FPV-дрон.

Вчера ВСУ атакува руската петролна и химическа инфраструктура в дълбокия тил. В рамките на засилената вълна от атаки (съвпадаща с отбелязването на Деня на Русия) украински дронове нанесоха сериозни удари по големи рафинерии и химически заводи.

Генералният щаб на Украйна потвърди успешни попадения и възникнали пожари в петролните рафинерии „Танеко“ и „Таиф-НК“ в град Нижнекамск (Република Татарстан), както и в химическия завод „Толиатикаучук“ в Самарска област. Обектите се намират на повече от 1000–1200 км от границата с Украйна.

Граничната Брянска област беше подложена на интензивен обстрел и атаки с дронове. Губернаторът на областта Егор Ковалчук съобщи за загинал цивилен гражданин и още един ранен при удар в погранично село. Местният щаб обяви унищожаването на десетки апарати над областта.

Силите за безпилотни системи на Украйна проведоха успешна операция по ключовата за руската армия магистрала Р-280 „Новоросия“ в Крим. Край град Армянск (Северен Крим) беше атакуван и частично унищожен руски логистичен конвой от близо 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси. Атаките нанесоха сериозни щети и по моста Чонгар, напълно парализирайки движението по този маршрут и задълбочавайки кризата с горивата на полуострова.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в канала си в Telegram, че са били прехванати и свалени няколко дрона, насочени директно към Москва.

Според официалните сводки на Министерството на отбраната на Руската федерация, за период от 12 часа военните са успели да прихванат и неутрализират общо 185 украински безпилотни апарата над дузина руски региони, основно в Централна Русия. Неофициални източници и съобщения от информационните агенции посочват, че общата бройка на активираните и свалени дронове в рамките на денонощието надхвърля 231 апарата


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре,добре са ударили.

    17 16 Отговор
    Много добре се получава.Добре,добре.

    06:05 13.06.2026

  • 2 В Киев за три дни

    11 14 Отговор
    Няма почивка за члмите от третия свят! Браво на В.В.П!!

    06:05 13.06.2026

  • 3 Пак

    16 16 Отговор
    това ще им излезе през носа на укрите !

    Коментиран от #8

    06:10 13.06.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    12 8 Отговор
    Мдааа....
    Нещата за Историчаря отиват към Берлин 1945 и Съда в Хага, таваришчи. Хага !!! ☝️😁

    06:14 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Митре

    9 10 Отговор
    Толкова интензивни били ударите, че чак забавили два полета на самолети!...Направо...без думи!

    06:15 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Миролюб Войнов, историк

    11 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пак":

    Вече ПЕТ години на укрите им "излиза през носа", ама на тъмно без ток, вода, интернет и хляб седи глуповатия ру3ки монголяк 😄

    06:17 13.06.2026

  • 9 Пиночет

    9 10 Отговор
    Копейката щял да връща субсидиите.

    06:18 13.06.2026

  • 10 Майор Деянов, на всеки километър

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "голям смях":

    Гледам на Путин хич не му е до смях, също като на Хитлер 1945г. Да мащат тоя кретен и слагат Шойгу-то за президент. Човека си беше напълно адекватен, правеше си танкови биатлончета и хич не помисляше за война. Затова га махнаха руските фашаги.

    06:25 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да се пенсионира

    4 6 Отговор
    Путин.Да идва Медведев.Остаря Путин, милостив,сълзлиз и сантиментален.

    06:37 13.06.2026

  • 13 Маринов

    6 5 Отговор
    Вече е време да се промени отношението на руското ръководство към тази операция. Тя става все по пълноценна война. А Москва продължава да пази населението и между другото да атакува някой обект, който Киев да казва, че е граждански. Винаги така казва. След съобщенията, че Западът подготвя нови поколения дронове за Окраина какво трябва да се прави? Ами смяна на приоритети и тактика на Москва. Киев отдавна трябваше да е ежедневно атакуван, с центърът му да е в руини. Одеса трябва да е затворен порт. Граничните жп пунктове за смяна на колела да ги няма. И прословутия тунел на магистралата към Полша също. Да, ама това са канали за търговия и на руските олигарси и Путин се съобразява с тях. Значи и Путин трябва да го няма. Времената са такива, че на Русия й трябва нов Сталин, а не друг по модерен Горбачов. Докато там се осъзнаят, още доста хора ще загинат.

    Коментиран от #14, #15, #17

    06:42 13.06.2026

  • 14 Пазели Населението

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Маринов":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    06:55 13.06.2026

  • 15 Миролюб Войнов, историк

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Маринов":

    Аллооууу....събуди се.
    След ПЕТ години мъки Русия загуби войната !!!
    Това което в момента върши е чист тероризъм и геноцид на безсилната кремльовска хунта.

    07:02 13.06.2026

  • 16 Презвитер Козма

    3 4 Отговор
    Рашките не са яли такъв бой от времето на афганската и Първата чеченска война. Пу, сигурно е изкопаш бункера още 30 метра по-дълбоко

    07:02 13.06.2026

  • 17 Простак!

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Маринов":

    200%

    07:03 13.06.2026

  • 18 Докато още превземат Мала Токмачка

    4 3 Отговор
    Ватата изгуби Крим.
    😂😂😂🤪

    07:05 13.06.2026

  • 19 Готов за бой

    3 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    07:09 13.06.2026

  • 20 Механик

    4 2 Отговор
    Зеленски яко ги дъни!!!

    07:10 13.06.2026

  • 21 Швейк

    3 2 Отговор
    Украинците пак ви набиха канчето

    07:11 13.06.2026

  • 22 Ха да видим

    2 3 Отговор
    кой първи се свърши ракетите и дровете: Русия или Коалицията на Желаещите!?
    Стармър, Мерц и Макрон да побързат да досъсипят държавите си, че с тия рейтинги малко им остава.
    И да не се стискат, а да дават още милиарди от джобовете на данъкоплатците си. Кръвта и животите струват пари! Всяко удоволствие се заплаща.

    Зеленски Чърчила

    07:17 13.06.2026

  • 23 Артилерист

    1 2 Отговор
    Укрите изостават сериозно с попълването на загубите в жива сила. Вчера киевската хунта е решила да увеличи тройно заплатите-от 100 000 (7000$) на 300 000 гривни-на войниците. Само може да гадаем какво ще е увеличението на началниците по веригата нагоре. Не вярвам да има много желаещи, които ще се хванат на тази въдица, като се има предвид големите загуби на фронта. За разлика от укрите Русия е съсредоточила 14 дивизии-140 хиляди души-около Орехов за мащабно лятно настъпление...

    Коментиран от #24

    07:24 13.06.2026

  • 24 Хъ хъ

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Кво станА с пролетното настъпление?
    Хъ хъ хъ хъ.

    07:36 13.06.2026

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