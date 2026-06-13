ВСУ удариха морски терминал в Краснодарския край, има загинал и ранени

Пожар избухна в морски терминал в района на Темрюк в Краснодарски край след атака на украински дронове. Един човек загина, а трима бяха ранени. Това съобщи областният управител Вениамин Кондратиев по своя канал „Макс“.
„Тази нощ украински дронове атакуваха района на Темрюк. В резултат на падането на отломки от дрона избухна пожар в морския терминал. За съжаление, един човек загина. Също така, по предварителна информация, още трима души са ранени и в момента получават помощ“, написа Кондратьев, цитиран от ТАСС.
Според него в момента 96 души работят по потушаването на пожара, като са разположени над 30 единици техника. На мястото продължават да работят аварийни и специални служби.
Рано тази сутрин украинските въоръжени сили атакуваха с дронове полуостров Крим и Южна Русия.
Масирана вълна от безпилотни апарати атакува района на град Красноперекопск в Крим. Съобщено е за тежко попадание в електроподстанция, намираща се непосредствено до местния бромен завод. Очевидци в социалните мрежи докладват за огромен пожар. В резултат на удара градът остана временно без електричество.
Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви въздушна тревога в града рано сутринта. Мобилни огневи групи и системи за ПВО бяха задействани за отразяване на нови атаки. Тези удари следват пожара в градската ТЭЦ (Топлоелектрическа централа) от предната вечер.
Командващият на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт „Мадяр“ Бровди заяви, че целта на тези интензивни и последователни удари по логистичните възли, мостовете и енергетиката е в рамките на един месец Крим да бъде напълно изолиран от руските доставки.
Жители на Кумилженския район във Волгоградска област съобщават в местните канали за силни звуци от прелитащи ниско над земята безпилотни апарати. Заради заплахата от дронове в ранните сутрешни часове бяха забавени и пренасочени няколко пътнически полета на летището във Волгоград, включително международни полети от Анталия и Шарм ел-Шейх.
Пограничните райони в Брянска област продължават да бъдат обстрелвани и тази сутрин. В град Стародуб се съобщава за ранена цивилна гражданка след атака с FPV-дрон.
Вчера ВСУ атакува руската петролна и химическа инфраструктура в дълбокия тил. В рамките на засилената вълна от атаки (съвпадаща с отбелязването на Деня на Русия) украински дронове нанесоха сериозни удари по големи рафинерии и химически заводи.
Генералният щаб на Украйна потвърди успешни попадения и възникнали пожари в петролните рафинерии „Танеко“ и „Таиф-НК“ в град Нижнекамск (Република Татарстан), както и в химическия завод „Толиатикаучук“ в Самарска област. Обектите се намират на повече от 1000–1200 км от границата с Украйна.
Граничната Брянска област беше подложена на интензивен обстрел и атаки с дронове. Губернаторът на областта Егор Ковалчук съобщи за загинал цивилен гражданин и още един ранен при удар в погранично село. Местният щаб обяви унищожаването на десетки апарати над областта.
Силите за безпилотни системи на Украйна проведоха успешна операция по ключовата за руската армия магистрала Р-280 „Новоросия“ в Крим. Край град Армянск (Северен Крим) беше атакуван и частично унищожен руски логистичен конвой от близо 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси. Атаките нанесоха сериозни щети и по моста Чонгар, напълно парализирайки движението по този маршрут и задълбочавайки кризата с горивата на полуострова.
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в канала си в Telegram, че са били прехванати и свалени няколко дрона, насочени директно към Москва.
Според официалните сводки на Министерството на отбраната на Руската федерация, за период от 12 часа военните са успели да прихванат и неутрализират общо 185 украински безпилотни апарата над дузина руски региони, основно в Централна Русия. Неофициални източници и съобщения от информационните агенции посочват, че общата бройка на активираните и свалени дронове в рамките на денонощието надхвърля 231 апарата
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре,добре са ударили.
06:05 13.06.2026
2 В Киев за три дни
06:05 13.06.2026
3 Пак
Коментиран от #8
06:10 13.06.2026
4 Владимир Путин, президент
Нещата за Историчаря отиват към Берлин 1945 и Съда в Хага, таваришчи. Хага !!! ☝️😁
06:14 13.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Митре
06:15 13.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Миролюб Войнов, историк
До коментар #3 от "Пак":Вече ПЕТ години на укрите им "излиза през носа", ама на тъмно без ток, вода, интернет и хляб седи глуповатия ру3ки монголяк 😄
06:17 13.06.2026
9 Пиночет
06:18 13.06.2026
10 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "голям смях":Гледам на Путин хич не му е до смях, също като на Хитлер 1945г. Да мащат тоя кретен и слагат Шойгу-то за президент. Човека си беше напълно адекватен, правеше си танкови биатлончета и хич не помисляше за война. Затова га махнаха руските фашаги.
06:25 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да се пенсионира
06:37 13.06.2026
13 Маринов
Коментиран от #14, #15, #17
06:42 13.06.2026
14 Пазели Населението
До коментар #13 от "Маринов":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
06:55 13.06.2026
15 Миролюб Войнов, историк
До коментар #13 от "Маринов":Аллооууу....събуди се.
След ПЕТ години мъки Русия загуби войната !!!
Това което в момента върши е чист тероризъм и геноцид на безсилната кремльовска хунта.
07:02 13.06.2026
16 Презвитер Козма
07:02 13.06.2026
17 Простак!
До коментар #13 от "Маринов":200%
07:03 13.06.2026
18 Докато още превземат Мала Токмачка
😂😂😂🤪
07:05 13.06.2026
19 Готов за бой
07:09 13.06.2026
20 Механик
07:10 13.06.2026
21 Швейк
07:11 13.06.2026
22 Ха да видим
Стармър, Мерц и Макрон да побързат да досъсипят държавите си, че с тия рейтинги малко им остава.
И да не се стискат, а да дават още милиарди от джобовете на данъкоплатците си. Кръвта и животите струват пари! Всяко удоволствие се заплаща.
Зеленски Чърчила
07:17 13.06.2026
23 Артилерист
Коментиран от #24
07:24 13.06.2026
24 Хъ хъ
До коментар #23 от "Артилерист":Кво станА с пролетното настъпление?
Хъ хъ хъ хъ.
07:36 13.06.2026