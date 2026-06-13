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„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ предстоят днес в столицата

„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ предстоят днес в столицата

13 Юни, 2026 08:12, обновена 13 Юни, 2026 07:16 565 21

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И двете събития са съгласувани с общината

„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ предстоят днес в столицата - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

„София Прайд“ и „Шествие на семейството“ ще се състоят днес в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община, като уточниха, че и двете събития са съгласувани с общината.

„София Прайд“ ще се състои от 14:00 ч. до 21:00 ч. В периода от 16:00 ч. до 18:00 ч. ще се проведе концерт до Паметника на „Съветската армия“ в Княжеската градина, откъм ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

От 18:30 ч. до 21:00 ч. шествието ще се движи с използване на озвучени платформи по следния маршрут: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ – ул. „Георги С. Раковски“ – бул. „Патриарх Евтимий“ – бул. „Витоша“ до района на пилоните на НДК.

Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. При провеждането на мероприятието не трябва да се нарушава спокойствието на гражданите в часовете от 14:00 ч. до 16:00 ч. и след 22:00 ч. на открити публични общински площи, посочват от Столичната община.

Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство – „Шествие на семейството“, ще се състоят от 17:30 ч. до 22:00 ч., като сборният пункт е от 17:30 ч. на пл. „Св. Неделя“. Шествието ще се движи по маршрут от 18:30 ч. до 20:00 ч.: пл. „Св. Неделя“ – бул. „Витоша“ – ул. „Солунска“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – ул. „Георги С. Раковски“ – ул. „Оборище“ до пл. „Св. Александър Невски“, където ще завърши с концерт.

От 20:00 ч. до 22:00 ч. ще се проведе концерт, посветен на „Месеца на семейството“, на сцена, изградена на пл. „Св. Александър Невски“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    11 0 Отговор
    Полицаите да бъдат готови да заврат палките си в задника на геовете

    Коментиран от #6

    07:20 13.06.2026

  • 2 завод

    3 0 Отговор
    Аз съм в крайната, дясна лента на пълното платно за рокли.Лессссбо съм напълно!

    07:21 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 щамов работник

    1 0 Отговор
    Харесвам на Ариана онова,което й е гранде! В циципаса й.

    07:23 13.06.2026

  • 5 Мнение

    17 3 Отговор
    Всеки може да бъде какъвто си иска, но да не ми го натрапва нагло да демонстрира сексуалните си нагласи

    07:25 13.06.2026

  • 6 Прайд звучи гордо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Както при лъвовете.
    Горд народ, горди ществия.
    Кметът Терзиев няма ли да оглави някое ществие и той, което му допада емоционално?

    07:25 13.06.2026

  • 7 Чарлз Буковски

    22 1 Отговор
    Жълтопаветния планктон излиза на манифестация

    07:27 13.06.2026

  • 8 Мда

    9 1 Отговор
    Комунистическия наследник Вася не спра д се гаври със софиянци, Тоалетно при портите на Храма, Перу дели при Паметника , който този въшльо разруши! Вася неразбрах, че България е християнска и прайдове нямат място по улиците на града! Вася е продажник и слуга, също като сектата която го издигна за кмет, Борисов му помогна! Прайда на стадиона при затворени врати Вася!

    07:28 13.06.2026

  • 9 Тончо

    11 1 Отговор
    ПП-ДъБъ в пълния си блясък хехе

    07:28 13.06.2026

  • 10 Гост666

    5 2 Отговор
    Патриарха къде спи почти годи вместо ,всеки ден да критикува това шоу на " гордите ментално и биологично повредени " неща . Трябваше всеки ден да се показва и да критикува не само по празниците да мярка в някой храм.

    07:30 13.06.2026

  • 11 Хаха

    8 1 Отговор
    Продавачката на понички Бездара щяла да пее! Дали и опънаха черен килим на тази празноглава кифла, че тя по друго не ходела, или кмета Вася ще легне та Бездара да мине по него?

    07:30 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хейт

    7 0 Отговор
    Тези с какво се гордеят . Като чуя прай се сещам само за лъвове . А тези са меки китки . Пациенти за психиатрията .

    07:32 13.06.2026

  • 14 Злоба

    2 0 Отговор
    Сега се подготвяме една група да ходим да псуваме и плюем ,повредените създания .

    07:34 13.06.2026

  • 15 юруш козляците

    2 0 Отговор
    Слагайте розовите пера и тичайте на Прайда ./.

    07:35 13.06.2026

  • 16 Никой

    2 0 Отговор
    Трябваше да започнете с Шествие на семейството. Участието в прайда е за едно болно малцинство, което се опитва да се натрапва нагло на обществото,

    07:36 13.06.2026

  • 17 Град София

    2 0 Отговор
    СРАМ И ПОЗОР! ПОВЕЧЕ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ!

    07:37 13.06.2026

  • 18 Само питам

    2 0 Отговор
    Какво ще озвучават с тия платформи ? Изпускането на газове ?

    07:37 13.06.2026

  • 19 Салмонела

    1 0 Отговор
    Май заради това шоу на шарените откраднали дъгата на децата ,някой наричат кмета със женския вариант на името. Преди тези същества не се показваха ,криеха се . Лекуваха ги в специални заведения .Сега се показва и се радва ,че е подреден. В Библията пише мъж жена и това е.

    07:37 13.06.2026

  • 20 Перо

    0 0 Отговор
    Там сме на гей парада да покажем какви сме

    07:37 13.06.2026

  • 21 Тротинетката

    0 0 Отговор
    Е сега ще видите на какво му се вика "пееаска работа".

    07:38 13.06.2026

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