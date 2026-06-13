Le Figaro: Китай е обучавал руски войници за войната в Украйна

Европейският съюз разполага с доказателства, че Китай е обучавал руски войски, включително за използване на дронове, според Le Figaro.

Висш служител на ЕС заяви, че стотици войници са участвали, някои от които впоследствие са се сражавали във войната срещу Украйна.

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„Потвърдено е, че Китай е обучавал руски войници, някои от които след това са били изпратени директно във войната срещу Украйна“, каза той.

Служителят твърди, че обучението на руските войски се е провеждало на няколко места в Китай. Той също така заяви, че тази информация се различава от това, което китайската страна е докладвала преди това на Европейския съюз.

Според германския вестник Die Welt, който не посочи европейските разузнавателни агенции, стоящи зад тези разкрития, няколкостотин руски войници са участвали в тренировъчни програми за Народноосвободителната армия в шест различни военни обекта в Китай в края на 2025 г.

„Тези програми са обхващали използването на безпилотни системи, електронна война срещу дронове и съвременни бойни симулации“, продължи вестникът.

Отбелязва се, че участниците са били с различни рангове и възраст. Някои са били членове на Рубикон, руско елитно подразделение, специализирано в дронове. Според Die Welt, след завършване на обучението десетки от тях са участвали в бойни операции в Украйна в началото на 2026 г., като някои са заемали командни позиции.

The Telegraph съобщи преди това, че Русия чупи рекорди в производството на дронове Shahed, а основният двигател на този скок е Китай. Пекин доставя повечето от компонентите за тяхното производство, включително микрочиповете, които контролират полета и насочването.