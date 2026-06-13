Le Figaro: Китай е обучавал руски войници за войната в Украйна

Европейският съюз разполага с доказателства, че Китай е обучавал руски войски, включително за използване на дронове, според Le Figaro.
Висш служител на ЕС заяви, че стотици войници са участвали, някои от които впоследствие са се сражавали във войната срещу Украйна.
„Потвърдено е, че Китай е обучавал руски войници, някои от които след това са били изпратени директно във войната срещу Украйна“, каза той.
Служителят твърди, че обучението на руските войски се е провеждало на няколко места в Китай. Той също така заяви, че тази информация се различава от това, което китайската страна е докладвала преди това на Европейския съюз.
Според германския вестник Die Welt, който не посочи европейските разузнавателни агенции, стоящи зад тези разкрития, няколкостотин руски войници са участвали в тренировъчни програми за Народноосвободителната армия в шест различни военни обекта в Китай в края на 2025 г.
„Тези програми са обхващали използването на безпилотни системи, електронна война срещу дронове и съвременни бойни симулации“, продължи вестникът.
Отбелязва се, че участниците са били с различни рангове и възраст. Някои са били членове на Рубикон, руско елитно подразделение, специализирано в дронове. Според Die Welt, след завършване на обучението десетки от тях са участвали в бойни операции в Украйна в началото на 2026 г., като някои са заемали командни позиции.
The Telegraph съобщи преди това, че Русия чупи рекорди в производството на дронове Shahed, а основният двигател на този скок е Китай. Пекин доставя повечето от компонентите за тяхното производство, включително микрочиповете, които контролират полета и насочването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгений Онанегин
07:11 13.06.2026
2 Факти
07:13 13.06.2026
3 Си Дзинпин, генерален секретар
От ватман войник не става и ПЕТ години мишкуване в окопа го доказват по неоспорим начин ☝️
Коментиран от #8
07:14 13.06.2026
4 Град Козлодуй
07:23 13.06.2026
5 Шопо
07:26 13.06.2026
6 Всяка глупост
"Според германския вестник Die Welt, който не посочи европейските разузнавателни агенции, стоящи зад тези разкрития, няколкостотин руски войници са участвали в тренировъчни програми за Народноосвободителната армия в шест различни военни обекта в Китай в края на 2025 г."
Запитахте ли се, защо не са посочили "европейските разузнавателни агенции"? Русия участва във война, придобила е боен опит с дроновете и как се води война с дронове и техники за оцеляване от дронове. По скоро те са обучавали китайците които от столетия не са водили война.
Коментиран от #10
07:29 13.06.2026
7 Майор Мишев
07:32 13.06.2026
8 Миролюб Войнов,историк
До коментар #3 от "Си Дзинпин, генерален секретар":Гресирания ,пак прекаляваш с използването на кафявия палец,шоколада тии,въпреки че е Био ,собствено производство не е много полезен за твоето здраве ☝️😬 !
07:35 13.06.2026
9 Артилерист
Коментиран от #11
07:36 13.06.2026
10 Ама нали лузърите
До коментар #6 от "Всяка глупост":трябва да си търсят оправдания пред обраните си народи, защо са лузъри!
Това че китайците могат да произвеждат дронове не означава, че могат да се мерят с "Рубикон"
"Рубикон" им е от полза, а не обратното!
07:38 13.06.2026
11 Станаха на тор.
До коментар #9 от "Артилерист":Сети ли се?
07:39 13.06.2026
12 Дзак
07:40 13.06.2026