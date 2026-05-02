Карина Константинова триумфира в Германия

Карина Константинова и нейният тим Келтерн триумфираха за втора поредна година в женското баскетболно първенство на Германия. Отборът защити шампионската си титла след победа със 73:62 над Маргбург в четвъртия мач от финалната серия, с което оформи крайното 3:1 успеха, предава Gong.bg.

Българската националка започна като титуляр и изигра силен двубой, записвайки 9 точки, 6 борби, 4 асистенции и 4 отнети топки за малко над 37 минути на паркета.

Най-резултатна за шампионките беше Александра Вилке с 19 точки, а представянето ѝ ѝ донесе и приза за Най-полезен играч във финалната серия. За Карина Константинова това е втора последователна титла с Келтерн. Наскоро българката удължи договора си с германския клуб.