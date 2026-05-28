ЦСКА се готви за завръщане в Националната баскетболна лига

След кратко отсъствие от елита на българския баскетбол, ЦСКА е на прага да се завърне в Националната баскетболна лига (НБЛ) през предстоящия сезон. Президентът на клуба Гинко Василев разкри пред bgbasket.com, че ръководството работи неуморно по финализирането на всички необходими документи и лицензи, за да може „армейците“ отново да зарадват своите верни фенове.

Възраждането на баскетболния ЦСКА ще бъде изградено върху здрава основа от собствени кадри. Съставът ще се състои изцяло от млади играчи, излезли от школата на клуба. Възможността за привличане на по-опитни попълнения ще зависи от финансовите възможности на клуба, като приоритет остава развитието на собствените таланти.

Начело на отбора застава опитният Тони Дечев, който ще има нелеката задача да изгради боеспособен състав, готов да се изправи срещу най-добрите в страната. Домакинските срещи на ЦСКА ще се провеждат в модерната столична „IZZI Арена“, която предстои да бъде допълнително обновена с подобрения за медиите и повече паркоместа.

Финансовият благодетел на клуба подчерта, че евентуално преместване в по-голяма зала ще зависи от успехите на отбора и подкрепата на публиката. След като през сезон 2023/2024 ЦСКА бе принуден да се оттегли от НБЛ поради финансови затруднения, сега клубът е решен да се върне по-силен и по-устойчив от всякога.