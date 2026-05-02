Мбапе засечен в Сардиния с Естер Екзпозито, феновете на Реал го критикуват

2 Май, 2026 18:31 678 0

Килиан Мбапе на мини ваканция в Каляри с Естер Експозито, докато се възстановява от контузия

Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе беше забелязан в Каляри в компанията на новата си партньорка – актрисата Естер Експозито. Двамата са били засечени на вечеря в популярен ресторант, а снимките бързо обиколиха социалните мрежи. Това е поредна кратка почивка за французина, който наскоро беше и в Париж.

Всичко това идва в момент, в който Мбапе се възстановява от мускулна контузия и е извън игра. Именно това подразни част от феновете на Реал, които не гледат с добро око на „мини ваканциите“ му в този период.

В социалните мрежи се появиха остри коментари, като някои привърженици направиха сравнение с Винисиус Жуниор, подчертавайки, че бразилецът не си е позволявал подобно поведение.

Въпреки критиките, други фенове защитиха Мбапе, напомняйки, че става дума за личния му живот и той има право да го прекарва както намери за добре, стига възстановяването му да върви по план.


Италия
Подобни новини


