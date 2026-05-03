Спортът по ТВ в неделя (3 май)

3 Май, 2026 07:58 892 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ТЕНИС
18:00 часа - Турнир ATP 1000 в Мадрид (финал): Яник Синер - Александър Зверев (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ
13:00 часа - Испания, Лига Ендеса: Манреса - Валенсия (Нова Спорт)
22:30 часа - Мач от плейофите в НБА: Детройт Пистънс - Орландо Меджик (Нова Спорт)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
7:15 часа - Магнитна: Световна купа в Йонпьонг (Евроспорт 2)
8:35 часа - Конен спорт: Световен тур на шампионите в Шанхай (Евроспорт 1)
11:30 часа - Колоездене: Обиколка на Турция, осми етап, мъже (Евроспорт 2)
13:00 часа - Голф (MAX Sport 1)
13:45 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, първи етап, жени (Евроспорт 2)
14:45 часа - Снукър: Световен шампионат в Шефилд, финал (Евроспорт 1)
15:30 часа - Колоездене: Обиколка на Романдия, пети етап, мъже (Евроспорт 2)
17:15 часа - Формула Е: Световен шампионат в Берлин (Евроспорт 2)
19:00 часа - Голф (Евроспорт 2)
19:30 часа - Формула 2: Състезание за Голямата награда на Маями (Диема Спорт 3)
20:30 часа - Снукър: Световен шампионат в Шефилд, финал (Евроспорт 1)
22:30 часа - НАСКАР Къп Серии (MAX Sport 2)
23:00 часа - Формула 1: Състезание за Голямата награда на Маями (Диема Спорт 3)
(Гран При на Маями във Формула 1 ще започне три часа по-рано поради очакваните проливни дъждове и гръмотевични бури - 20 часа българско време)

БГ ФУТБОЛ
13:30 часа - efbet Лига: Арда - Черно море (Диема Спорт)
16:15 часа - efbet Лиа: Ботев (Пд) - Локомотив (Пд) (Диема Спорт)
19:00 часа - efbet Лига: ЦСКА - Лудогорец (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
13:30 часа - Италия, Серия "А": Болоня - Каляри (МАX Sport 3)
14:00 часа - Шотландия, Висша лига: Хибърниън - Селтик (Ринг)
14:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Карлсруе - Дармщат (Диема Спорт 2)
14:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Елверсберг - Падерборн (Диема Спорт 3)
15:00 часа - Испания, Ла Лига: Селта - Елче (МАX Sport 4)
16:00 часа - Англия, Висша лига: Борнемут - Кристъл Палас (Нова Спорт)
16:00 часа - Италия, Серия "А": Сасуоло - Милан (MAX Sport 3)
16:00 часа - Нидерландия, Eредивизии: Фортуна Ситард – Фейенорд (Ринг)
16:30 часа - Германия, Бундеслига: Санкт Паули - Майнц (Диема Спорт 3)
17:15 часа - Испания, Ла Лига: Селта - Елче (MAX Sport 4)
17:30 часа - Англия, Висша лига: Манчестър Юнайтед - Ливърпул (Диема Спорт 2)
17:45 часа - Нидерландия, Eредивизии: АЗ Алкмаар – Твенте (Ринг)
18:30 часа - Германия, Бундеслига: Борусия (Мьонхенгладбах) - Борусия (Дортмунд) (Нова Спорт)
19:00 часа - Италия, Серия "А": Ювентус - Верона (MAX Sport 3)
19:30 часа - Испания, Ла Лига: Бетис - Овиедо (MAX Sport 4)
20:30 часа - Германия, Бундеслига: Фрайбург - Волфсбург (Нова Спорт)
21:00 часа - Aнглия, Висша лига: Астън Вила - Тотнъм (Диема Спорт 2)
21:45 часа - Италия, Серия "А": Интер - Парма (MAX Sport 3)
21:45 часа - Франция, Лига 1: Лион - Рен (Диема Спорт)
22:00 часа - Испания, Ла Лига: Еспаньол - Реал (Мадрид) (МАX Sport 4)


