Никола Цолов след спечеления спринт: Бях добре подготвен

Никола Цолов определи спринтовото състезание за Гран При на Маями като едно от най-тежките в кариерата си, след като стигна до драматична победа за Кампос Рейсинг, предава БТА. Българският пилот успя да запази първата си позиция до финала, въпреки непрекъснатите атаки на Лорънс ван Хупен. Двамата неколкократно разменяха лидерството, а решаващото изпреварване на Цолов дойде буквално секунди преди края на надпреварата.

„Състезанието беше изключително трудно. Може би най-тежкото досега от физическа гледна точка, защото всички пилоти бяха сериозно натоварени, но аз бях добре подготвен“, заяви Цолов, цитиран от Формула 2.

Той подчерта, че силният ефект на DRS е направил битката на трасето особено напрегната и е създал много възможности за изпреварвания.

„Наистина беше страхотно състезание. DRS зоните имаха огромно значение и във всяка обиколка имаше шанс за атака. Надпреварата беше много интензивна и трудна, затова съм щастлив, че успях да спечеля. Победата дойде в последния завой“, добави Никола Цолов.