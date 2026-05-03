Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов след спечеления спринт: Бях добре подготвен

Никола Цолов след спечеления спринт: Бях добре подготвен

3 Май, 2026 08:27 924 6

  • никола-
  • цолов-
  • формула 2-
  • спринт-
  • маями

Състезанието беше изключително трудно, може би най-тежкото досега от физическа гледна точка, коментира пилотът

Никола Цолов след спечеления спринт: Бях добре подготвен - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов определи спринтовото състезание за Гран При на Маями като едно от най-тежките в кариерата си, след като стигна до драматична победа за Кампос Рейсинг, предава БТА. Българският пилот успя да запази първата си позиция до финала, въпреки непрекъснатите атаки на Лорънс ван Хупен. Двамата неколкократно разменяха лидерството, а решаващото изпреварване на Цолов дойде буквално секунди преди края на надпреварата.

„Състезанието беше изключително трудно. Може би най-тежкото досега от физическа гледна точка, защото всички пилоти бяха сериозно натоварени, но аз бях добре подготвен“, заяви Цолов, цитиран от Формула 2.

Той подчерта, че силният ефект на DRS е направил битката на трасето особено напрегната и е създал много възможности за изпреварвания.

„Наистина беше страхотно състезание. DRS зоните имаха огромно значение и във всяка обиколка имаше шанс за атака. Надпреварата беше много интензивна и трудна, затова съм щастлив, че успях да спечеля. Победата дойде в последния завой“, добави Никола Цолов.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гого

    9 3 Отговор
    Днеска ако има състезание е важно да направи чист старт и да се класира в ТОП 10!
    Успех 🏎️🏆🏁🚥

    08:39 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гого

    4 0 Отговор
    Сега като погледнах в сайта на F2 има промяна в старта заради бурите 🌩️

    Коментиран от #5

    08:50 03.05.2026

  • 5 Робинзон

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гого":

    В колко часа ще е?...... Благодаря

    09:08 03.05.2026

  • 6 Ялчин

    3 0 Отговор
    Успех момче!

    09:10 03.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове