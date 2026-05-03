Катастрофа изхвърли Никола Цолов от Гран при на Маями

Никола Цолов отпадна още в първия завой на основното състезание от Гран при на Маями от Формула 2, но въпреки това запази лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга от сезона, предава БТА. Българският пилот на Кампос Рейсинг, който ден по-рано спечели спринта в Маями, направи силен старт в дъждовните условия и изпревари няколко болида още на правата. В първия завой обаче бе ударен от бившия си съотборник Тасанапол Интрапувасак, завъртя се и беше принуден да се прибере в бокса, без да успее да се върне в надпреварата.

Инцидентът доведе до излизане на автомобил за сигурност, а тайландският пилот получи наказание от 10 секунди за контакта с Цолов.

Състезанието премина при изключително тежки метеорологични условия и няколко прекъсвания. След рестарта се стигна и до катастрофа на Оливер Гьоте, което наложи нова намеса на колата за сигурност.

Победата в хаотичната надпревара спечели Габриеле Мини, който изпревари Дино Беганович и Рафаел Камара в заключителните обиколки.

Въпреки нулата в Маями, Цолов остава лидер в шампионата, макар и само с една точка аванс пред Мини и Камара. Лорънс ван Хупен, който бе основен съперник на българина в съботния спринт, завърши 11-и и вече изостава с девет точки.