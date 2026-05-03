Катастрофа изхвърли Никола Цолов от Гран при на Маями

3 Май, 2026 20:04 1 129 7

Българинът бе ударин от съперник още в първия завой

Снимка: Официална страница на Никола Цолов във Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов отпадна още в първия завой на основното състезание от Гран при на Маями от Формула 2, но въпреки това запази лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга от сезона, предава БТА. Българският пилот на Кампос Рейсинг, който ден по-рано спечели спринта в Маями, направи силен старт в дъждовните условия и изпревари няколко болида още на правата. В първия завой обаче бе ударен от бившия си съотборник Тасанапол Интрапувасак, завъртя се и беше принуден да се прибере в бокса, без да успее да се върне в надпреварата.

Инцидентът доведе до излизане на автомобил за сигурност, а тайландският пилот получи наказание от 10 секунди за контакта с Цолов.

Състезанието премина при изключително тежки метеорологични условия и няколко прекъсвания. След рестарта се стигна и до катастрофа на Оливер Гьоте, което наложи нова намеса на колата за сигурност.

Победата в хаотичната надпревара спечели Габриеле Мини, който изпревари Дино Беганович и Рафаел Камара в заключителните обиколки.

Въпреки нулата в Маями, Цолов остава лидер в шампионата, макар и само с една точка аванс пред Мини и Камара. Лорънс ван Хупен, който бе основен съперник на българина в съботния спринт, завърши 11-и и вече изостава с девет точки.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор

    5 0 Отговор
    Тю-ю-ю... Няма късмет, но все пак е "малкият дявол".

    20:13 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мдаааа

    3 0 Отговор
    Срамувам се , от коментарите на " българите " ...

    20:58 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    УПЛАШИХА СЕ .УМИШЛЕНО ГО ДЕТРОНИРАХА. МРЪСНИ ИГРИЧКИ И ТАМ.

    21:04 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

