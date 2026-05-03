Веласкес в екстаз: А сега да сменим ш*баната...

Левски публикува любопитен видеоклип с първите думи на Хулио Веласкес към футболистите след спечелването на 27-та титла на България, предава https://blitz.bg/sport. Именно числото 27 заляга в речта на испанския специалист, който казва, че сега предстои да се смени „ш*баната цифра на автобуса“, визирайки броя титли, изписани на гърба на клубното возило. Вероятно именно автобусът и новият му №27 е най-актуалната шега в съблекалнята на "сините".

"Добре, момчета, трудно е да се говори сега. Наистина оценявам усилията ви. Вашата отдаденост от първия ден. Не само сега, но и през отминалия сезон. Миналият сезон преодоляхме различни трудности, но през този от първия ден всички знаехме, че е възможно. И помнете - днес го постигнахме, а сега да сменим ш*баната цифра на автобуса", казва Веласкес пред възпитаниците си.

