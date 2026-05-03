Веласкес в екстаз: А сега да сменим ш*баната...

3 Май, 2026 08:56 1 370 3

Левски показа първите думи на испанеца към футболистите веднага след спечелената титла

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски публикува любопитен видеоклип с първите думи на Хулио Веласкес към футболистите след спечелването на 27-та титла на България, предава https://blitz.bg/sport. Именно числото 27 заляга в речта на испанския специалист, който казва, че сега предстои да се смени „ш*баната цифра на автобуса“, визирайки броя титли, изписани на гърба на клубното возило. Вероятно именно автобусът и новият му №27 е най-актуалната шега в съблекалнята на "сините".

"Добре, момчета, трудно е да се говори сега. Наистина оценявам усилията ви. Вашата отдаденост от първия ден. Не само сега, но и през отминалия сезон. Миналият сезон преодоляхме различни трудности, но през този от първия ден всички знаехме, че е възможно. И помнете - днес го постигнахме, а сега да сменим ш*баната цифра на автобуса", казва Веласкес пред възпитаниците си.


  • 1 Пич

    14 3 Отговор
    Само Левски, Оле!!!

    08:58 03.05.2026

  • 2 Браво

    6 1 Отговор
    Веласкес Левски е шампион голяма мъка за Домуза и Петричев и всички селяни от Разград

    09:05 03.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    И си остават сини говеда! Най-тъпия и носен от властта отбор с най-тъпата агитка!

    09:34 03.05.2026

