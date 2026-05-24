Левскарите почетоха рождения ден на "синия" отбор на Могилката

24 Май, 2026 15:14 683 3

  • могилката-
  • софия-
  • годишнина-
  • левски-
  • фенове-
  • георги костадинов-
  • кристиан димитров-
  • даниел боримиров

Честването събра играчи, треньори и верни привърженици

Левскарите почетоха рождения ден на "синия" отбор на Могилката - 1
Снимка: ПФК Левски
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес местността "Могилката" в София се превърна в сцена на емоционално тържество, посветено на 112-ата годишнина от основаването на футболния клуб Левски. В ранните часове на деня, под синьото небе, стотици фенове и представители на клуба се стекоха, за да отдадат почит на славната история и традиции на „сините“.

Водени от капитаните Георги Костадинов – който от следващия сезон ще поеме ролята на спортен директор – и Кристиан Димитров, футболистите на Левски положиха венци и свежи цветя пред паметното място. Към тях се присъединиха старши треньорът Хулио Веласкес, изпълнителният директор Даниел Боримиров и останалите членове на представителния тим, които с уважение и гордост се включиха в церемонията.

Въпреки празничната атмосфера, мнозина забелязаха отсъствието на мажоритарния собственик Наско Сираков, който тази година не присъства на традиционното събитие. Това обаче не помрачи духа на събралите се, които с песни, аплодисменти и развяти знамена показаха, че любовта към Левски е вечна.

Тържествата не приключват тук – по-късно днес, на стадион „Георги Аспарухов“, феновете ще имат уникалната възможност да се снимат с шампионската титла от този сезон. До 19:14 часа вратите на „Герена“ ще бъдат отворени за всички, които искат да запечатат този специален момент и да се почувстват част от синята история.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА ДВАМА ОТ ПЕТИМАТА

    Българи носят венеца. Мажуретката отсъства касиера от Бургас също. Но най вече ме ""боли""че ги няма шишко тууупко тачи и маджи. Отбора на народа но не БЪЛГАРСКИ. ПАРОДИЯ СА. СРАМЯТ ИМЕТО НА СВЕТИНЯТА ЛЕВСКИ.

    Коментиран от #2

    15:48 24.05.2026

  • 2 До злобния припок

    До коментар #1 от "ДА ДВАМА ОТ ПЕТИМАТА":

    Честит празник на Левски и България! А злобата ти е разбираема, защото... "И с ОРАНЖЕВАТА купа, и на новия стадион Литекс тъжно духа супа - Левски пак е ШАМПИОН!"

    16:24 24.05.2026

  • 3 ТО ПЪК ЕДИН

    До коментар #2 от "До злобния припок":

    ШАМПИОН?!???!(+$@$).. ПРОДАДЕНА ОТ ДОМУС АГА И КУПЕНА ОТ ШИШ ТУУУП И ОРБИТАЛЕН ЕДИН ДО ТЯХ НА ЗАПЛАТА. И АЗ БЯХ И СЪМ ЛЕВСКАР ОТ 61 ГОДИНИ. ВИДЯЛ СЪМ ИСТИНСКИЯТ ОТБОР БА НАРОДА СЪС ФЕНОВЕ МИЛИОНИ БЯХМЕ. СЕГА Е ОТБОРА НА МУШИКИТЕ МУТРИ СЪБРАНИ ВЪВ ЕДНА ОРБИТА КОЯТО КОПАЕ ДЪНОТО. ПИСНА МИ ДА ГОВОРЯ ПИША.... ТОВА НЕ Е МОЯТ ЛЕВСКИ. И ПРИ ПОРОЧНИЯТ УЖ СОЦ БЯХМЕ МНОГО ПО ЧИСТИ ИСТИНСКИ БЕЗ ЧУЖДИ ИГРАЧИ ЧУЖДЕНЦИ И ТРЕНЕРИ. ШКОЛА ИСТИНСКА И ФУТБОЛИСТИ ОБИЧАЩИ ДАВАХА ВСИЧКО ЗА ПАТРОНА ДОРИ И ЗА БЕЗ ПАРИ. СЕГА Е БИЗНЕС ДАЛАВЕРИ.

    16:54 24.05.2026

