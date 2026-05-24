Левскарите почетоха рождения ден на "синия" отбор на Могилката

Днес местността "Могилката" в София се превърна в сцена на емоционално тържество, посветено на 112-ата годишнина от основаването на футболния клуб Левски. В ранните часове на деня, под синьото небе, стотици фенове и представители на клуба се стекоха, за да отдадат почит на славната история и традиции на „сините“.

Водени от капитаните Георги Костадинов – който от следващия сезон ще поеме ролята на спортен директор – и Кристиан Димитров, футболистите на Левски положиха венци и свежи цветя пред паметното място. Към тях се присъединиха старши треньорът Хулио Веласкес, изпълнителният директор Даниел Боримиров и останалите членове на представителния тим, които с уважение и гордост се включиха в церемонията.

Въпреки празничната атмосфера, мнозина забелязаха отсъствието на мажоритарния собственик Наско Сираков, който тази година не присъства на традиционното събитие. Това обаче не помрачи духа на събралите се, които с песни, аплодисменти и развяти знамена показаха, че любовта към Левски е вечна.

Тържествата не приключват тук – по-късно днес, на стадион „Георги Аспарухов“, феновете ще имат уникалната възможност да се снимат с шампионската титла от този сезон. До 19:14 часа вратите на „Герена“ ще бъдат отворени за всички, които искат да запечатат този специален момент и да се почувстват част от синята история.