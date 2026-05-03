Барселона взе 3 точки от Осасуна

3 Май, 2026 11:50 619 0

Тимът на Ханзи Флик може да спечели титлата в Ла Лига още този уикенд

Барселона направи нова крачка към титлата в Ла Лига, след като победи с 2:1 като гост Осасуна в двубой от 34-ия кръг, предава БТА. Късни попадения на Роберт Левандовски и Феран Торес донесоха успеха на тима на Ханзи Флик, който вече е само на крачка от шампионския трофей. Каталунците имат аванс от 14 точки пред Реал Мадрид четири кръга преди края на сезона. „Белите“ трябва да победят Еспаньол по-късно днес, за да запазят минимални шансове в битката за титлата. При успех на мадридчани развръзката ще се отложи поне до следващото Ел Класико, когато Барселона приема Реал на „Камп Ноу“.

Решаващият момент в срещата настъпи в 81-вата минута, когато резервата Маркъс Рашфорд центрира отлично към Роберт Левандовски, а полякът реализира с глава. Само пет минути по-късно Феран Торес удвои аванса на гостите. Домакините все пак върнаха едно попадение чрез Раул Гарсия в 89-ата минута, но не успяха да избегнат поражението.

„Оказахме натиск върху Реал Мадрид“, заяви Торес след двубоя. Испанският национал добави, че за отбора няма значение кога точно ще бъде подпечатана титлата, стига това да стане възможно най-скоро.

Наставникът Ханзи Флик също остана доволен от представянето на своя тим: „Това е огромна победа за нас. Свършихме работата си и точно това искам да виждам от отбора.“

Вратарят Хоан Гарсия имаше ключова роля за успеха на Барселона с няколко важни спасявания през първото полувреме. Анте Будимир пък удари греда за Осасуна преди почивката. За тима от Памплона това беше едва трето домакинско поражение в първенството през сезона.


