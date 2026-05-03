Никола Цолов атакува трета поредна голяма победа, но с нов час в Маями

3 Май, 2026 15:55 800 1

Българинът започна уикенда с технически проблеми

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов ще преследва трета поредна победа във Формула 2 по време на основното състезание в Маями. Надпреварата от втория кръг на сезон 2026 започва в 16:25 часа българско време, предава gong.bg. Първоначално стартът беше насрочен за 19:30 часа, но организаторите решиха да изтеглят програмата както във Формула 2, така и във Формула 1 заради очакваните силни бури във Флорида.

Състезанието ще бъде в рамките на 32 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми.

От първа позиция ще стартира Куш Майни от отбора на ART Grand Prix, който спечели квалификацията в петък. Българинът ще потегли от десетото място на стартовата решетка, но влиза в надпреварата с добро самочувствие след силното си представяне в спринта.

Никола Цолов имаше труден старт на уикенда заради технически проблеми, които почти не му позволиха да участва в единствената свободна тренировка на новото трасе в Маями. Въпреки това пилотът на Кампос Рейсинг успя да извлече максимума от квалификацията, завършвайки десети, което му осигури полпозишън за спринтовото състезание по правилото за обърната решетка.


САЩ
  • 1 Кокоран по пеньоар съм

    1 0 Отговор
    Kолко цола му е алуминиевата джантa на този красавец Цолов?

    16:41 03.05.2026

