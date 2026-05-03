Сър Алекс Фъргюсън е откаран в болница

Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед Сър Алекс Фъргюсън е бил откаран в болница като предпазна мярка, след като се е почувствал зле на стадион Олд Трафорд преди двубоя срещу Ливърпул от английската Висша лига, предава БТА. Според информация на BBC ситуацията не е била спешна, а 84-годишният шотландец е транспортиран до местна болница за допълнителни прегледи и наблюдение.

От Манчестър Юнайтед са уверили, че Фъргюсън се очаква скоро да се прибере у дома. Сър Алекс води клуба в продължение на 27 сезона и остава най-успешният мениджър в историята на английския футбол. През 2018 година той претърпя тежък мозъчен кръвоизлив, след който премина през продължително възстановяване.