Алекс Маркес спечели Мото GP в Испания

26 Април, 2026 17:19 447 0

Марко Бедзеки (Aprilia Racing) финишира втори

Снимка: БГНЕС
Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing MotoGP) спечели Гран при на Испания на пистата „Херес“ в клас MotoGP – четвърти кръг от сезона. Испанецът триумфира след 25 обиколки с време 40:48.86 минути и прекъсна победната серия на лидера в генералното класиране Марко Бедзеки (Aprilia Racing), предава БТА. Бедзеки финишира втори на 1.903 секунди, а трети се нареди Фабио Ди Джанантонио (VR46 Racing Team), изостанал с 5.796 секунди. Световният шампион Марк Маркес (Ducati Lenovo Team), който спечели спринта в събота, отпадна още в началото на надпреварата.

В генералното класиране Бедзеки води със 101 точки, следван от Хорхе Мартин (90), който днес завърши четвърти, и Ди Джанантонио със 71 точки.

В клас Moto2 победата записа Сена Аджиус (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който измина 21 обиколки за 35:17.948 минути. Той изпревари съотборника си Мануел Гонсалес с 0.885 секунди, а трети остана Колин Фейер (Red Bull KTM Ajo). В подреждането при пилотите начело е Гонсалес с 59.5 точки, пред Аджиус с 50 и Исан Гевара с 45.

В клас Moto3 триумфира Максимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team), който записа втора победа за сезона с време 33:23.556 минути. Втори и трети завършиха сънародниците му Адриан Фернандес и Давид Муньос. В генералното класиране Килес е лидер с 90 точки, следван от Алваро Карпе с 53 и Фернандес с 49.

Следващият, пети кръг от световния шампионат ще се проведе във Франция след две седмици.


