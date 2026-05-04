"Има сделка" - Точно преди 400 години индианците продават Манхатън за хиляда долара

4 Май, 2026 11:16 1 468 17

Продажбата на остров Манхатън на 4 май 1626 г. е едно от най-известните, но и най-често тълкувани погрешно събития в колониалната история на Америка. Според историческите сведения и легендите, сделката бележи началото на холандското присъствие в района, който днес познаваме като Ню Йорк.

Сделката е сключена от Петер Минуит (Peter Minuit), тогавашният губернатор на колонията Нова Нидерландия, който пристига на острова именно на 4 май 1626 г.

Според писмо на Петер Шаген от ноември 1626 г., островът е закупен за стоки на стойност 60 гулдена. През XIX век историкът Джон Ромейн Бродхед изчислява, че това се равнява на около 24 тогавашни долара. В днешни пари сумата се равнява на приблизително 1000–1200 долара.

Противно на популярния мит за „стъклени маниста и дрънкулки“, холандците най-вероятно са предоставили практически стоки като брадви, ножове, котли и дрехи, които са били изключително ценни за местното население.

Смята се, че Минуит е преговарял с племето Канарси (подгрупа на ленапе). Историческа ирония е, че Канарси всъщност са живеели в днешен Бруклин и вероятно са приели плащането за земя, която не са притежавали или обитавали постоянно, докато истинските жители на Манхатън (племето Уеккуаесгийк) остават изненадани от претенциите на заселниците.

За индианците сделката вероятно не е означавала окончателна продажба на земята (концепция, която не е съществувала в тяхната култура), а по-скоро споразумение за съвместно ползване или плащане за преминаване и защита. Холандците обаче разглеждали трансакцията като придобиване на пълно и вечно право на собственост.

След покупката холандците основават селището Нови Амстердам, което по-късно, след превземането му от британците през 1664 г., е преименувано на Ню Йорк.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 4 Отговор
    Индиянците все пак са знаели, че Манхатън, Бруклин, и Бронкс са били обещани още преди 5000г. Пък и са разпрали по трудния начин, че с парите не е толкова добре, колкото е лошо без тях.

    11:19 04.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 7 Отговор
    Миналата година окупаторите са изнесли от България метали и минерали и злато за 90 млрд.

    Коментиран от #13

    11:20 04.05.2026

  • 3 наблюдател

    24 3 Отговор
    Това е преиначаване на истината . По принуда могат да купят всичко , от всеки и на каквато и цена си поискат .В България купиха предприятия за 1 лев .

    11:22 04.05.2026

  • 4 авантгард

    5 2 Отговор
    А скоро ще бъде преименуван на Джу Йорк.

    Коментиран от #12

    11:24 04.05.2026

  • 5 Факт

    21 4 Отговор
    А Бг бе дадено без паре на янките.Срам и позор

    11:25 04.05.2026

  • 6 Кичка

    2 2 Отговор
    Ми,това е положението Минке.

    11:25 04.05.2026

  • 7 тарикати

    3 1 Отговор
    Нидерландците разменят Нови Амстердам за британски острови в Индонизийския архипелаг.

    11:29 04.05.2026

  • 8 Мдааа

    7 6 Отговор
    Ей така и племето ykpи, ще си харижат останалите им земи на краварите за няколко златни тоалетни и малко пиратки! Нищо не се е променило слрд толкова години!

    11:32 04.05.2026

  • 9 има хора които оприличават индианците на

    4 3 Отговор
    разумни и трудолюбиви . цивилизовани . но не е така . това са прачовеци . от каменната ера . след маймуно подобни твари . имали огън , кожи , гонели животни да ядат . докато британските колониалисти са били на другата плоскост . развити технологии , кораби, оръжия , корона управлявала империя . със сила принуждавали други да им слугуват . ние тяхното ниво го достигаме доста по късно . като османската империя го достига около 1820 година . около 200 години по късно .

    Коментиран от #11

    11:36 04.05.2026

  • 10 Приватизация

    3 0 Отговор
    Един пък беше продал бруклинския мост на едни туристи.

    11:38 04.05.2026

  • 11 Винетутуу

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "има хора които оприличават индианците на":

    Прачовеци са комшиите ти от панелката.

    11:39 04.05.2026

  • 12 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    Джу не е нещо дето не може да бъде направено.
    А както знаем в Ню Йорк - there is Nothing you cant Do.

    11:45 04.05.2026

  • 13 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А на времето, в НРБ, цялото това производтсво беше на загуба. За да се поддържа се теглиха кредите от Запада, които на края се оказаха невъзможни за плащане. Тодор Живков с "Спомени" -те си го разказва много добре.

    Коментиран от #14, #15

    11:51 04.05.2026

  • 14 Да индианецо

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Вадиш злато от земята и си на загуба, това само в твоята глава се случва. На краварите и ингилизите трябва да им се признае нещо, където и да отидат, веднага надушват местните хора с манталитета на индианците. Ето ти си жув пример

    Коментиран от #16, #17

    11:59 04.05.2026

  • 15 КРЕДИТИТЕ БВХА

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    За. БАНАНИ НИКОГА НЕ СМВ ТЕГЛИЛИ ВАЛУТА ЗА НЕЩО ДРУГО ПРОСТО ЗСЩОТО ОБОРУДВАНЕТО НИ СИИИЧКО ОТ СССР И СЕ ПЛАЩАШЕ В РЪБЛИ.ПО СКОРО РАЗДУХАЙ ЗА СЯШНИТЕ НЕОБСЛУЖВАЕМИ ДЪЛГОВЕ ЧЕ И В СПИРАЛА РАСТЯЩИ....

    12:00 04.05.2026

  • 16 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да индианецо":

    Чети историята на НРБ.
    Щото койнезнай, повтаря!

    12:01 04.05.2026

  • 17 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да индианецо":

    Златото го дадохме на СССР-то.

    12:35 04.05.2026