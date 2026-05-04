"Има сделка" - Точно преди 400 години индианците продават Манхатън за хиляда долара

Продажбата на остров Манхатън на 4 май 1626 г. е едно от най-известните, но и най-често тълкувани погрешно събития в колониалната история на Америка. Според историческите сведения и легендите, сделката бележи началото на холандското присъствие в района, който днес познаваме като Ню Йорк.
Сделката е сключена от Петер Минуит (Peter Minuit), тогавашният губернатор на колонията Нова Нидерландия, който пристига на острова именно на 4 май 1626 г.
Според писмо на Петер Шаген от ноември 1626 г., островът е закупен за стоки на стойност 60 гулдена. През XIX век историкът Джон Ромейн Бродхед изчислява, че това се равнява на около 24 тогавашни долара. В днешни пари сумата се равнява на приблизително 1000–1200 долара.
Противно на популярния мит за „стъклени маниста и дрънкулки“, холандците най-вероятно са предоставили практически стоки като брадви, ножове, котли и дрехи, които са били изключително ценни за местното население.
Смята се, че Минуит е преговарял с племето Канарси (подгрупа на ленапе). Историческа ирония е, че Канарси всъщност са живеели в днешен Бруклин и вероятно са приели плащането за земя, която не са притежавали или обитавали постоянно, докато истинските жители на Манхатън (племето Уеккуаесгийк) остават изненадани от претенциите на заселниците.
За индианците сделката вероятно не е означавала окончателна продажба на земята (концепция, която не е съществувала в тяхната култура), а по-скоро споразумение за съвместно ползване или плащане за преминаване и защита. Холандците обаче разглеждали трансакцията като придобиване на пълно и вечно право на собственост.
След покупката холандците основават селището Нови Амстердам, което по-късно, след превземането му от британците през 1664 г., е преименувано на Ню Йорк.
