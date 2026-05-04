Вигенин: Край на масовото умъртвяване на болни животни

„При криза с болести по животните прекалено често се прибягва до привидно лесното решение - масово умъртвяване на животни. Това е подход от миналото и крайна мярка, която има висока цена за стопаните, за животните и за обществото.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в пленарна зала в Страсбург по повод приетата резолюция относно бъдещето на животновъдния сектор в ЕС.

Вигенин подчерта необходимостта от модерни, основани на научни доказателства подходи при управлението на инфекциозните болести при селскостопанските животни.

В резолюцията се акцентира върху необходимостта от засилване на превантивните мерки, включително ваксинация, биосигурност и ранно откриване на заболявания, като алтернатива на масовото умъртвяване.

Темата беше повдигната от българския евродепутат още през април 2025 г. в парламентарен въпрос към Европейската комисия, в който той настоя за преразглеждане на стратегиите за управление на болести по животните, тъй като настоящите практики водят до сериозни икономически и социални щети за земеделските стопани.

В изказването си по време на дебата за резолюцията Вигенин призовава Европейската комисия: „да инвестира повече в научни изследвания и иновации, да насърчи пропорционални мерки и да интегрира управлението на болестите по-ясно в бъдещите стратегии за земеделието.“ Тези приоритети намират отражение и в приетия от Европейския парламент текст, който подчертава ролята на научнообоснованите решения и необходимостта от координиран европейски подход за справяне с болестите по животните.

„Устойчивото земеделие започва със здрави животни и справедлива подкрепа за нашите фермери“, заяви в заключение Вигенин

