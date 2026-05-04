Министър Найденов обсъди възможности за засилване на сътрудничество между България и Турция

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес на ITS 2026 в Истанбул. Събитието е ключово в областта на интелигентната мобилност и интелигентния транспорт, където експерти, изследователи и публични органи се събират, за да представят реални решения, иновации и технологии.
В рамките на конгреса министър Найденов проведе работна среща със зам.-министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, д-р Омер Саян. Двамата обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството между България и Турция в областта на инфраструктурата. И двете страни изразиха готовност да се задълбочи работата за увеличаване на транспортната пропускливост и свързаност между двете страни по оста Юг - Север, чрез възможността, която би предложила изграждането на автомагистрала „Черно море“.
По време на събитието министър Найденов проведе среща и с Мехмет Турхан, изпълнителен директор на дружеството, изградило и управляващо новата автомагистрала „Северна Мармара“, и екипа му. Магистралата, за чието управление се използват ITS технологии, включва и новоизградения трети мост над Босфора - „Явуз Султан Селим“, който е един от най-високите мостове в света. По време на срещата, от турска страна бе изразена готовност за споделяне на опита в изграждането и управлението на подобни големи инфраструктурни проекти.
