Министър Найденов обсъди възможности за засилване на сътрудничество между България и Турция

В рамките на конгреса министър Найденов проведе работна среща със зам.-министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, д-р Омер Саян

Светослава Ингилизова

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес на ITS 2026 в Истанбул. Събитието е ключово в областта на интелигентната мобилност и интелигентния транспорт, където експерти, изследователи и публични органи се събират, за да представят реални решения, иновации и технологии.

В рамките на конгреса министър Найденов проведе работна среща със зам.-министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, д-р Омер Саян. Двамата обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството между България и Турция в областта на инфраструктурата. И двете страни изразиха готовност да се задълбочи работата за увеличаване на транспортната пропускливост и свързаност между двете страни по оста Юг - Север, чрез възможността, която би предложила изграждането на автомагистрала „Черно море“.

По време на събитието министър Найденов проведе среща и с Мехмет Турхан, изпълнителен директор на дружеството, изградило и управляващо новата автомагистрала „Северна Мармара“, и екипа му. Магистралата, за чието управление се използват ITS технологии, включва и новоизградения трети мост над Босфора - „Явуз Султан Селим“, който е един от най-високите мостове в света. По време на срещата, от турска страна бе изразена готовност за споделяне на опита в изграждането и управлението на подобни големи инфраструктурни проекти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Кой от тези двамата на снимката е нашият министър?

    Коментиран от #8

    11:06 04.05.2026

  • 2 честен ционист

    6 6 Отговор
    Кой от двамата е турчина?

    Коментиран от #11

    11:08 04.05.2026

  • 3 50-60 проценти от гласовачите за

    1 1 Отговор
    малцинствения вод - помаци, кардараши , мангасарци , останаха с пръст в устата . куфарната търговия я поспънаха цените и граничарите . на турчина му дай агнешко и турски сериали . с тая инфлация ще вземем доста турски продукти . не искаше турска да помага на тръмпи за ормуза . там на глава от населението най много са баничарите и тираджийците .

    11:14 04.05.2026

  • 4 хмммм

    6 0 Отговор
    две турчета

    11:21 04.05.2026

  • 5 Ханке

    3 1 Отговор
    Турция ударно сваля данъците и привлича капитал и инвестиций .Дори се замислям дали да не се преместя , защото в България вече е много скъпо и данъците са много високи , всеки бизнес ,плаща сумарно около 67 % различни данъци

    11:25 04.05.2026

  • 6 честен ционист

    2 3 Отговор
    Найден означава намерен. Много от осиротелите турчета след руско-турската война са приети от християнизираните турци и поради незнание на името са ги кръщавали масово Найден.

    11:35 04.05.2026

  • 7 Какъв министър

    4 1 Отговор
    Скоро ще имаме ново правителство!

    11:43 04.05.2026

  • 8 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Демек казваш РБ няма министри само лица на учреждения ли,май ама прав си...

    11:46 04.05.2026

  • 9 Ддд

    2 0 Отговор
    Все едно нищо не е направил. Само медийни изяви, а пътищата да си се оправят сами.

    11:47 04.05.2026

  • 10 Българин

    2 0 Отговор
    Ние така или иначе ще се върнем в Турската Империя. Но Ердоган се е научили от печалния европейски опити няма да прави никакви компромиси!. Ще настоява реално да отговаряме на всички турски изисквания, преди да ни вземе обратно.

    11:48 04.05.2026

  • 11 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Без феса е от Турция,в Република Турция го забраниха отдавна...

    11:49 04.05.2026

  • 12 Кой

    3 1 Отговор
    най голямата грешка е сближаването с турци, и първа голяма грешка на радев

    Коментиран от #14

    12:06 04.05.2026

  • 13 000

    1 0 Отговор
    Ще си сътрудним, защото иначе ще стоим гладни.

    12:08 04.05.2026

  • 14 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кой":

    Нямате избор, аз съм ви враг. Пак руски газ ще горите, но с турска надценка...пазарите са ви турска стока...

    12:13 04.05.2026

  • 15 Министър името на министъра ли е ?

    1 0 Отговор
    Не се научихте че Министър не е титла и не се изписва като титла пред фамилията на министрите. Винаги е правилно да се изписва министерството на министъра.

    12:21 04.05.2026

