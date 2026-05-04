18-годишен шофьор е с опасност за живота след удар в дърво

18-годишен е с опасност за живота, други трима са ранени след тежка катастрофа между селата Йорданово и Любен. Инцидентът е станал на 3 май, съобщиха от полицията.
Младежът, който е управлявал лек автомобил "Дачия", е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътно дърво. При сблъсъка той е получил тежка черепно-мозъчна травма. Настанен е за лечение в МБАЛ-Силистра.
При инцидента са пострадали и тримата му спътници - мъже на 19, 23 и 27 години. Двама от тях са с фрактури на ключиците, а третият е с комоцио.
Екипи на РСПБЗН-Дулово са пристигнали на мястото, за да разрежат ламарините и да извадят пострадалите. Мястото на произшествието е било обезопасено незабавно.
Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. На младия водач е взета кръвна проба за химичен анализ, а причините, довели до инцидента са в процес на изясняване.
До коментар #1 от "макия дявол а причината":пак ли така щеше да пишеш? голяма омраза има тук към марката дали защото ги е яд ме немогат да си я позволят или просто избиване на комплекси но прави впечатление че голяма част от драскачите тук мразят въпросната марка без основателна причина просто защото трябва да мразят …
12 Не е съвсем вярно
До коментар #9 от "Дървото":Миналата есен уби жена на Витоша. Падна върху колата им изневиделица. Опасни са. Преди това дърво уби човек в парк в Пловдив. То вярно че общините имат вина и те.
12:03 04.05.2026
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Най-вероятно е мозъчното увреждане да е довело до черепната травма.
