Новини
България »
18-годишен шофьор е с опасност за живота след удар в дърво

18-годишен шофьор е с опасност за живота след удар в дърво

4 Май, 2026 11:21 839 15

  • катастрофа-
  • удар-
  • дърво

Други трима са ранени след тежка катастрофа между селата Йорданово и Любен

18-годишен шофьор е с опасност за живота след удар в дърво - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен е с опасност за живота, други трима са ранени след тежка катастрофа между селата Йорданово и Любен. Инцидентът е станал на 3 май, съобщиха от полицията.

Младежът, който е управлявал лек автомобил "Дачия", е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътно дърво. При сблъсъка той е получил тежка черепно-мозъчна травма. Настанен е за лечение в МБАЛ-Силистра.

При инцидента са пострадали и тримата му спътници - мъже на 19, 23 и 27 години. Двама от тях са с фрактури на ключиците, а третият е с комоцио.

Екипи на РСПБЗН-Дулово са пристигнали на мястото, за да разрежат ламарините и да извадят пострадалите. Мястото на произшествието е било обезопасено незабавно.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. На младия водач е взета кръвна проба за химичен анализ, а причините, довели до инцидента са в процес на изясняване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 макия дявол а причината

    4 1 Отговор
    може да е от нещо извело го от зоната на контрол на машината . кавга, шумен копон, газ, разсейване , игра с телефона . ако е карал с 30-40 нямаше да е силен ударът толкова . в статистиката има много такива . обикновено е техническа повреда или здравословен проблем довел до напускане на пътя .

    Коментиран от #3

    11:26 04.05.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    15 2 Отговор
    Травмата няма как да е черепно-мозъчна, със сигурност е само черепна.

    Коментиран от #5, #13

    11:30 04.05.2026

  • 3 с ако беше с бмв

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "макия дявол а причината":

    пак ли така щеше да пишеш? голяма омраза има тук към марката дали защото ги е яд ме немогат да си я позволят или просто избиване на комплекси но прави впечатление че голяма част от драскачите тук мразят въпросната марка без основателна причина просто защото трябва да мразят …

    Коментиран от #6

    11:30 04.05.2026

  • 4 Автотехническа експертиза

    11 0 Отговор
    Дървото е виновно.

    11:31 04.05.2026

  • 5 те така си я водят докторята

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    но не бъди сигурен дали мозъчната травма не е от преди катастрофата …

    11:32 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хем карат на ламби

    6 0 Отговор
    хем пак се блъскат, избихме се бе

    11:33 04.05.2026

  • 8 Коментар

    8 1 Отговор
    Добра въЗраст за дарителство

    11:34 04.05.2026

  • 9 Дървото

    6 0 Отговор
    Може да те нарани само при самозащита .Те никога на нападат първи

    Коментиран от #12

    11:45 04.05.2026

  • 10 Бая боклук се въди у нас

    7 1 Отговор
    А дървото как е?

    11:57 04.05.2026

  • 11 Това не е шофьор

    3 0 Отговор
    Дете със шофьорска книжка е. Дано оживее. Трябва да се дава пълнолетие и книжка на 21години поне.

    11:59 04.05.2026

  • 12 Не е съвсем вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дървото":

    Миналата есен уби жена на Витоша. Падна върху колата им изневиделица. Опасни са. Преди това дърво уби човек в парк в Пловдив. То вярно че общините имат вина и те.

    12:03 04.05.2026

  • 13 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Най-вероятно е мозъчното увреждане да е довело до черепната травма.

    12:09 04.05.2026

  • 14 Да, да

    1 0 Отговор
    Дано дървото е добре!

    12:13 04.05.2026

  • 15 Горкото

    0 0 Отговор
    Дърво.

    12:25 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове