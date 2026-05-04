Рюте: Европа е разбрала посланието на Тръмп за натиска в НАТО

Европейските държави са приели посланието на американския президент Доналд Тръмп и дават гаранции, че ангажиментите им по споразуменията за използване на военни бази се изпълняват. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Тръмп отправя критики към част от съюзниците в НАТО, като твърди, че те не допринасят достатъчно за подкрепата към Съединените щати във връзка с войната с Иран.

„Да, има известно разочарование от американска страна, но европейците са се вслушали“, каза Рюте пред журналисти по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения.