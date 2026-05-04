ЕЦБ предупреждава: продължителна война в Иран може да отприщи нов инфлационен шок

Компаниите в еврозоната се опасяват от нов рязък скок на инфлацията, подобен на този след пандемията от COVID-19, ако войната в Иран се проточи с месеци и наруши доставките на ключови суровини като гориво, водород и хелий. Това показва проучване на Европейската централна банка, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Миналата седмица ЕЦБ остави основните лихвени проценти без промяна, но обсъди възможността за тяхното повишаване в опит да ограничи инфлационния натиск, като даде сигнал, че ново затягане на паричната политика може да започне още през юни.

Тримесечното проучване на банката сред големи компании показва, че фирми в сектори като въздушен транспорт, логистика, химическа индустрия, пластмаси и опаковки вече са повишили цените си или са обявили предстоящи увеличения. Това отразява ръста в цените на енергията след началото на конфликта.

Въпреки това ЕЦБ отбелязва, че пренасянето на поскъпването към по-широката икономика вероятно ще бъде по-бавно в сравнение с периода на руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като големите компании са се защитили чрез хеджиране срещу колебанията в енергийните цени.

Банката уточнява, че този механизъм частично ограничава краткосрочния ефект, тъй като натискът върху разходите се предава основно чрез по-малки доставчици без подобна защита.

Ако обаче конфликтът и смущенията в Ормузкия проток продължат, рискът от нов инфлационен скок остава значителен. В такъв сценарий, предупреждава ЕЦБ, може да се стигне до глобален недостиг не само на горива, но и на редица продукти, зависещи от петролни производни, включително водород и хелий.

Като фактори, които биха могли да смекчат ефекта, банката посочва по-слабото глобално търсене, особено от Китай, липсата на силен ръст в услугите и по-ограничените фискални стимули в сравнение с предходни кризи.

Проучването е проведено сред 67 нефинансови компании в еврозоната в периода между 23 март и 1 април.