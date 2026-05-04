ЕЦБ предупреждава: продължителна война в Иран може да отприщи нов инфлационен шок

4 Май, 2026 12:12 598 27

  • европейска централна банка-
  • европейски съюз-
  • иран-
  • инфлация-
  • война

Европейските компании виждат риск от недостиг на енергийни суровини и повторение на кризата от 2022-2023 г.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Компаниите в еврозоната се опасяват от нов рязък скок на инфлацията, подобен на този след пандемията от COVID-19, ако войната в Иран се проточи с месеци и наруши доставките на ключови суровини като гориво, водород и хелий. Това показва проучване на Европейската централна банка, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Миналата седмица ЕЦБ остави основните лихвени проценти без промяна, но обсъди възможността за тяхното повишаване в опит да ограничи инфлационния натиск, като даде сигнал, че ново затягане на паричната политика може да започне още през юни.

Тримесечното проучване на банката сред големи компании показва, че фирми в сектори като въздушен транспорт, логистика, химическа индустрия, пластмаси и опаковки вече са повишили цените си или са обявили предстоящи увеличения. Това отразява ръста в цените на енергията след началото на конфликта.

Въпреки това ЕЦБ отбелязва, че пренасянето на поскъпването към по-широката икономика вероятно ще бъде по-бавно в сравнение с периода на руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като големите компании са се защитили чрез хеджиране срещу колебанията в енергийните цени.

Банката уточнява, че този механизъм частично ограничава краткосрочния ефект, тъй като натискът върху разходите се предава основно чрез по-малки доставчици без подобна защита.

Ако обаче конфликтът и смущенията в Ормузкия проток продължат, рискът от нов инфлационен скок остава значителен. В такъв сценарий, предупреждава ЕЦБ, може да се стигне до глобален недостиг не само на горива, но и на редица продукти, зависещи от петролни производни, включително водород и хелий.

Като фактори, които биха могли да смекчат ефекта, банката посочва по-слабото глобално търсене, особено от Китай, липсата на силен ръст в услугите и по-ограничените фискални стимули в сравнение с предходни кризи.

Проучването е проведено сред 67 нефинансови компании в еврозоната в периода между 23 март и 1 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 10 Отговор
    ами нормално е все пак всичко да поскъпне

    все пак трябва да завишим стандарта си на живот а то става със високи цени във магазините

    12:15 04.05.2026

  • 2 Смър за ес, сащ, израел и украйна

    11 1 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    12:20 04.05.2026

  • 3 Слава богу че не е от еврото

    15 1 Отговор
    За Българите няма страшно, защото вече сме в Клуба на богатите и имаме евраци за харчлък.
    Да му мислят бедняците на Запад, като нямат такива далновидни политици, каквито ние имахме последните 36 години.

    Ако имате много големи финансови проблеми - помолете Асен Василев да ви ги оправи. Всеки знае, че той е милионер. Ха-ха хааааа

    Коментиран от #6, #12

    12:21 04.05.2026

  • 4 Да........

    9 0 Отговор
    В Хърватия стандарта се бил вдигнал много.......... и били преуспяващи като нация....... Затова наливна бира в кръчмичка край морето, там струва 10-12 еврака. Е....... и ако това е висок стандарт, аз не го искам тоя техния стандарт!

    12:22 04.05.2026

  • 5 Истината

    1 12 Отговор
    По-добре лек инфлационен шок, но веднъж завинаги да се приключи с ислямофашистите в Иран. За целта Европа да не спи, а да се присъедини към САЩ и да способства за по-бързото решаване на казуса. Мина времето на сладкия сън и захарните илюзии. Имаме ислямофашистки и болшевишкофашистки режими на границите на Европа, които трябва да бъдат разрушени до основи.

    12:23 04.05.2026

  • 6 Е......

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слава богу че не е от еврото":

    В Хърватия стандарта се бил вдигнал много.......... и били преуспяващи като нация....... Затова наливна бира в кръчмичка край морето, там струва 10-12 еврака. Е....... и ако това е висок стандарт, аз не го искам тоя техния стандарт!

    Коментиран от #13

    12:24 04.05.2026

  • 7 Мишел

    12 0 Отговор
    САЩ и Израел обявиха тази война на Иран и забъркаха кашата. Сега Европа и европейците ще духаме супата.

    12:24 04.05.2026

  • 8 Георги

    6 1 Отговор
    е нали рижият обяви победа?!

    12:24 04.05.2026

  • 9 обективен

    13 1 Отговор
    Откакто сме в ЕС , освен упадък и устойчива инфлация , май друго не видяхме

    12:26 04.05.2026

  • 10 Мислител

    9 1 Отговор
    Когато огромните маси осъзнаят че са смазващо по силни от онези които ги мачкат може да вземат това което заслужават !

    12:26 04.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    А какво прави европа, за да я спре?

    12:27 04.05.2026

  • 12 Прав си, но не съвсем

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Слава богу че не е от еврото":

    За Асенчо с увисналата вече гушка, си прав. Ноооо си забравил какво беше преди тия 36 години, които споменаваш. Ми то нищичко нямаше....... освен консерви с копърка и маргарин, забрави ли или така ти е угодно да говориш, защото си имал близки роднини в ПОЛИТ-бро?!

    12:27 04.05.2026

  • 13 Чемодан, вокзал, РФ

    0 9 Отговор

    До коментар #6 от "Е......":

    Можеш да отидеш на почивка в Туапсе или Крим на евтина бира с цаца. Е, цацата ще е малко черна и умирисана на нефт, но като за теб е добре.

    Коментиран от #18, #22

    12:29 04.05.2026

  • 14 Демократ

    4 6 Отговор
    Пука ми. Европа в 90% от съществуването си р била във война. Дъздадоха ЕС в който вдичйи работят само немците печелят.Айде друм

    12:29 04.05.2026

  • 15 5115

    5 1 Отговор
    Иран и страните на изток са свикнали да живеят с инфлация а сега ако това стане в ЕС кво ли ще правят европейците?

    12:34 04.05.2026

  • 16 По5115

    5 1 Отговор
    Иран и страните на изток са свикнали да живеят с инфлация а сега ако това стане в ЕС кво ли ще правят европейците?

    12:35 04.05.2026

  • 17 ърл джоунс

    6 1 Отговор
    Интересен подход имат банките в България .Раздават огромни сум срещу 2 % ПЛАВАЩА лихва и вероятно така борят инфлацията ?!? Някак удобно премъчват, че тези пари трябва и да се връщат , а посочената лихва е годишна , а не за целия период .Интересни времена предстоят .Идва голямото изтрезняване .

    12:36 04.05.2026

  • 18 Бусофициран бандер

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Чемодан, вокзал, РФ":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газун дера 😁

    12:37 04.05.2026

  • 19 ха ха

    4 2 Отговор
    Здавйте тутманици , харесва ли ви капитализма , наядохте ли се на банани ?

    Коментиран от #26, #27

    12:38 04.05.2026

  • 20 Сатана Z

    3 1 Отговор
    За европейците ще има хляб и зрелища,а за българете само зрелища.Ще си ближат юуя за сол!

    12:39 04.05.2026

  • 21 Нали вече сме в Еврозоната

    2 1 Отговор
    Много хора смятат че сме хванали Господ за шлифера. Нали след като сме в еврозоната.

    Коментиран от #25

    12:41 04.05.2026

  • 22 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Чемодан, вокзал, РФ":

    Ти май добре владееш руския език!? Заминавай ти за любимата си дестинация при "братята". Ще се впишеш идеално.

    12:45 04.05.2026

  • 23 БРАВО ДОБРО

    1 1 Отговор
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. И ОТ ТЯХНА СТРАНА НИКАКВА НАМЕСА САМО КОНСТАТИРАТЕ. НИЕ ДА СЕ ОПРАВЯМЕ. САМО ЕДНО ВЪПРОС ЧЕ. ДЕ ОТИВАТ ДЪЛГОВЕТЕ КОИТО ВЗИМАТЕ?!??!?. И ПОСЛЕ НИЕ ДЕЦАТА ПА И ВНУЦИТЕ ПЛАЩАМЕ.

    12:46 04.05.2026

  • 24 И кого

    2 1 Отговор
    предупреждават от ЕЦБ? Ние си го знаем и без да ни предупреждават. Да кажат това на виновниците за тази ситуация и да ги посочат поименно. Ама не го правят защото са ортаци с тях.

    12:46 04.05.2026

  • 25 тъй де

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Нали вече сме в Еврозоната":

    Голям напън беше да влезем в пустата еврозона, а то какво се оказа - инфлацията в зоната е по-голяма, отколкото беше у нас преди това. Т.е., единственото, което направихме е даси привнесем инфлация отвън. При това беше ясно, че ще стане точно така, но натиска да внесем резерва си, за да спасяваме чужди з.дници беше огромен, а оня от зайзарника нямаше т.пки да се опъне.

    12:47 04.05.2026

  • 26 Ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    По-добре банани отколкото консерви с копърка, комсомолецо горд!

    12:48 04.05.2026

  • 27 Джо Банана

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Аз често ям банани и ми харесва, че ги има. А не като преди да ги "пускат" един път в годината и да ги купуваш с връзка. Ама то да бяха само бананите... Един боклук телевизор струваше 10 заплати и пак го нямаше и трябваше да търсиш връзки. Дефицит и скъпотия за всичко. Постоянно унижение за хората. Комунистическо робство. Ако много ти липсва цоциализъма беж в Куба или си нарежи вестник и го сложи във външния си нуждник. Може и царевичен кочан да ползваш.

    12:49 04.05.2026

