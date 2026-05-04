ЕЦБ предупреждава: продължителна война в Иран може да отприщи нов инфлационен шок

Компаниите в еврозоната се опасяват от нов рязък скок на инфлацията, подобен на този след пандемията от COVID-19, ако войната в Иран се проточи с месеци и наруши доставките на ключови суровини като гориво, водород и хелий. Това показва проучване на Европейската централна банка, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.
Миналата седмица ЕЦБ остави основните лихвени проценти без промяна, но обсъди възможността за тяхното повишаване в опит да ограничи инфлационния натиск, като даде сигнал, че ново затягане на паричната политика може да започне още през юни.
Тримесечното проучване на банката сред големи компании показва, че фирми в сектори като въздушен транспорт, логистика, химическа индустрия, пластмаси и опаковки вече са повишили цените си или са обявили предстоящи увеличения. Това отразява ръста в цените на енергията след началото на конфликта.
Въпреки това ЕЦБ отбелязва, че пренасянето на поскъпването към по-широката икономика вероятно ще бъде по-бавно в сравнение с периода на руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като големите компании са се защитили чрез хеджиране срещу колебанията в енергийните цени.
Банката уточнява, че този механизъм частично ограничава краткосрочния ефект, тъй като натискът върху разходите се предава основно чрез по-малки доставчици без подобна защита.
Ако обаче конфликтът и смущенията в Ормузкия проток продължат, рискът от нов инфлационен скок остава значителен. В такъв сценарий, предупреждава ЕЦБ, може да се стигне до глобален недостиг не само на горива, но и на редица продукти, зависещи от петролни производни, включително водород и хелий.
Като фактори, които биха могли да смекчат ефекта, банката посочва по-слабото глобално търсене, особено от Китай, липсата на силен ръст в услугите и по-ограничените фискални стимули в сравнение с предходни кризи.
Проучването е проведено сред 67 нефинансови компании в еврозоната в периода между 23 март и 1 април.
все пак трябва да завишим стандарта си на живот а то става със високи цени във магазините
12:15 04.05.2026
3 Слава богу че не е от еврото
Да му мислят бедняците на Запад, като нямат такива далновидни политици, каквито ние имахме последните 36 години.
Ако имате много големи финансови проблеми - помолете Асен Василев да ви ги оправи. Всеки знае, че той е милионер. Ха-ха хааааа
Коментиран от #6, #12
12:21 04.05.2026
До коментар #3 от "Слава богу че не е от еврото":В Хърватия стандарта се бил вдигнал много.......... и били преуспяващи като нация....... Затова наливна бира в кръчмичка край морето, там струва 10-12 еврака. Е....... и ако това е висок стандарт, аз не го искам тоя техния стандарт!
12:24 04.05.2026
12:24 04.05.2026
12 Прав си, но не съвсем
До коментар #3 от "Слава богу че не е от еврото":За Асенчо с увисналата вече гушка, си прав. Ноооо си забравил какво беше преди тия 36 години, които споменаваш. Ми то нищичко нямаше....... освен консерви с копърка и маргарин, забрави ли или така ти е угодно да говориш, защото си имал близки роднини в ПОЛИТ-бро?!
12:27 04.05.2026
13 Чемодан, вокзал, РФ
До коментар #6 от "Е......":Можеш да отидеш на почивка в Туапсе или Крим на евтина бира с цаца. Е, цацата ще е малко черна и умирисана на нефт, но като за теб е добре.
12:29 04.05.2026
18 Бусофициран бандер
До коментар #13 от "Чемодан, вокзал, РФ":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газун дера 😁
12:37 04.05.2026
12:38 04.05.2026
Нали вече сме в Еврозоната
12:41 04.05.2026
12:41 04.05.2026
До коментар #13 от "Чемодан, вокзал, РФ":Ти май добре владееш руския език!? Заминавай ти за любимата си дестинация при "братята". Ще се впишеш идеално.
12:45 04.05.2026
12:45 04.05.2026
25 тъй де
До коментар #21 от "Нали вече сме в Еврозоната":Голям напън беше да влезем в пустата еврозона, а то какво се оказа - инфлацията в зоната е по-голяма, отколкото беше у нас преди това. Т.е., единственото, което направихме е даси привнесем инфлация отвън. При това беше ясно, че ще стане точно така, но натиска да внесем резерва си, за да спасяваме чужди з.дници беше огромен, а оня от зайзарника нямаше т.пки да се опъне.
12:47 04.05.2026
12:47 04.05.2026
26 Ха-ха
До коментар #19 от "ха ха":По-добре банани отколкото консерви с копърка, комсомолецо горд!
12:48 04.05.2026
12:48 04.05.2026
27 Джо Банана
До коментар #19 от "ха ха":Аз често ям банани и ми харесва, че ги има. А не като преди да ги "пускат" един път в годината и да ги купуваш с връзка. Ама то да бяха само бананите... Един боклук телевизор струваше 10 заплати и пак го нямаше и трябваше да търсиш връзки. Дефицит и скъпотия за всичко. Постоянно унижение за хората. Комунистическо робство. Ако много ти липсва цоциализъма беж в Куба или си нарежи вестник и го сложи във външния си нуждник. Може и царевичен кочан да ползваш.
12:49 04.05.2026
12:49 04.05.2026