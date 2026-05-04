Виктория подари кокошки на Дейвид Бекъм за рождения му ден (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм навърши 51 години, а поводът беше отбелязан от съпругата му Виктория Бекъм с видео в Instagram, което бързо умили и разсмя последователите им. В кадрите бившият футболист разопакова необичаен подарък – няколко кокошки, които веднага пуска в двора на семейния им имот.
Подаръкът е в абсолютен синхрон с начина на живот, който семейство Бекъм постепенно изгражда през последните години. В имението, Дейвид поддържа кошери и често показва как събира мед, както и как се грижи за градината си. В социалните мрежи неведнъж е споделял кадри, в които работи с ръце – засажда зеленчуци, подрязва растения или се занимава с поддръжката на двора.
Интересът му към развиването на лично стопанство датира още от периода след края на професионалната му кариера през 2013 г., когато се оттегли от футбола след сезон в Пари Сен Жермен. Преди това Бекъм изгради една от най-разпознаваемите кариери във футбола с екипите на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси и Милан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като по млади
12:03 04.05.2026
2 един
12:05 04.05.2026
3 Трол
12:08 04.05.2026
4 Мдада...
12:09 04.05.2026
5 Ми то кокошка
12:41 04.05.2026
6 Аха ,
12:44 04.05.2026