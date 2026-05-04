Виктория подари кокошки на Дейвид Бекъм за рождения му ден (ВИДЕО)

4 Май, 2026 12:01 732 6

От няколко години насам бившият футболист има кошери, гледа зеленчуци, а сега и кокошки

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм навърши 51 години, а поводът беше отбелязан от съпругата му Виктория Бекъм с видео в Instagram, което бързо умили и разсмя последователите им. В кадрите бившият футболист разопакова необичаен подарък – няколко кокошки, които веднага пуска в двора на семейния им имот.

Подаръкът е в абсолютен синхрон с начина на живот, който семейство Бекъм постепенно изгражда през последните години. В имението, Дейвид поддържа кошери и често показва как събира мед, както и как се грижи за градината си. В социалните мрежи неведнъж е споделял кадри, в които работи с ръце – засажда зеленчуци, подрязва растения или се занимава с поддръжката на двора.

Интересът му към развиването на лично стопанство датира още от периода след края на професионалната му кариера през 2013 г., когато се оттегли от футбола след сезон в Пари Сен Жермен. Преди това Бекъм изгради една от най-разпознаваемите кариери във футбола с екипите на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси и Милан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като по млади

    3 0 Отговор
    си разменяха кокошинки а сега...кокошки. Ех, старост-нерадост...

    12:03 04.05.2026

  • 2 един

    6 0 Отговор
    Човека не се е главозамаял,браво!

    12:05 04.05.2026

  • 3 Трол

    0 1 Отговор
    Познавам няколко жени с това име. Всичките турбо ypyспии, братче! Една няма от тях да има нещо човешко в себе си... някакъв морал.

    12:08 04.05.2026

  • 4 Мдада...

    0 0 Отговор
    Шест кокошки съм заклала...

    12:09 04.05.2026

  • 5 Ми то кокошка

    0 0 Отговор
    Какво друго да подари...

    12:41 04.05.2026

  • 6 Аха ,

    0 0 Отговор
    той пък да и подари патки за ЧРД !

    12:44 04.05.2026