Тръгна делото срещу Станимир Хасърджиев

Софийският районен със даде ход на делото срещу бившия председател на Българската пациентска организация Станимир Хасърджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души - гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов, са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха, съобщава БНТ.

Росен Белов, подсъдим: "Имате достатъчно материали, това е процес, колкото аз ще коментирам, толкова и желание на медиите да направите самостоятелно разследване. Има процес, който се води, какво ще кажа аз няма никакво значение, трябва да се произнесе съдът."

Христо Ботев, адвокат на Росен Белов: "Единият пострадал не е призован и затова съдът сега ще прецени дали да даде ход на делото, защото чисто технически, не са се върнали призовките, процедурен проблем."