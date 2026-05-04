Тръгна делото срещу Станимир Хасърджиев

4 Май, 2026 12:12 676 6

Има процес, който се води, какво ще кажа аз няма никакво значение, трябва да се произнесе съдът, каза Росен Белов

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен със даде ход на делото срещу бившия председател на Българската пациентска организация Станимир Хасърджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души - гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов, са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха, съобщава БНТ.

Росен Белов, подсъдим: "Имате достатъчно материали, това е процес, колкото аз ще коментирам, толкова и желание на медиите да направите самостоятелно разследване. Има процес, който се води, какво ще кажа аз няма никакво значение, трябва да се произнесе съдът."

Христо Ботев, адвокат на Росен Белов: "Единият пострадал не е призован и затова съдът сега ще прецени дали да даде ход на делото, защото чисто технически, не са се върнали призовките, процедурен проблем."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 6 Отговор
    Като го гледам вече е получил присъда - Сифилис.

    Коментиран от #5

    12:14 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е то сифилис се лекува.

    12:34 04.05.2026

  • 6 Маро

    1 0 Отговор
    Накъде е тръгнало делото!?!?!
    Да запомниш: дава се ход на делото!

    12:45 04.05.2026