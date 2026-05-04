4 май 1932 г.: Прочутият мафиот Ал Капоне най-после влиза в затвора

На 4 май 1932 г. прочутият американски мафиот от италиански произход Ал Капоне официално започва излежаването на своята присъда, като е преведен във федералния затвор в Атланта, Джорджия.

Това събитие бележи края на неговата ера като недосегаем лидер на организираната престъпност в Чикаго. През октомври 1931 г. съдия Джеймс Х. Уилкърсън го осъжда на 11 години федерален затвор, глоба от $50,000 и съдебни разноски в размер на близо $8,000, заедно с $215,000 неплатени данъци плюс лихви. Това е най-тежката присъда за укриване на данъци, произнасяна дотогава в САЩ.

Тъй като властите не успяват да докажат преките му връзки с убийства и поръчкови престъпления, те използват разследването на данъчните служби (IRS), ръководено от агента Франк Уилсън. Те успяват да документират луксозния му начин на живот, който рязко контрастира с липсата на подадени данъчни декларации.

При пристигането си в Атланта на 4 май, Капоне е диагностициран със сифилис и гонорея, а освен това страда от симптоми на абстиненция от кокаин. Първоначално той се опитва да подкупи пазачите и да си осигури специално отношение (килия с килими и пишеща машина), което е сред причините по-късно да бъде преместен.

Поради подозрения, че продължава да ръководи бизнеса си от затвора в Атланта, през август 1934 г. той е изпратен в новооткрития затвор с максимална сигурност Алкатрас. Там той е напълно изолиран от външния свят и влиянието му окончателно приключва.

Ал Капоне е роден като Алфонс Гейбриъл Капоне на 17 януари 1899 г. в Бруклин, Ню Йорк. Макар и често свързван с Чикаго, той израства в Ню Йорк в семейство на бедни италиански имигранти.

Баща му, Габриеле Капоне, е бръснар, а майка му, Тереза (Терезина) Райола – шивачка. Те имигрират в САЩ през 1893 г. от Ангри, малко градче близо до Неапол.

Ал е четвъртото от общо девет деца. Двама от братята му, Ралф и Франк, по-късно стават част от неговата престъпна империя.

През 1918 г. се жени за Мей Джозефин Кофлин, от ирландски произход. Имат един син – Албърт Франсис „Сони“ Капоне (1918–2004). Сони се ражда с вроден сифилис и страда от здравословни проблеми през целия си живот.

След освобождаването му от затвора през 1939 г., здравето на Капоне е сериозно подкопано от напреднал стадий на сифилис, който уврежда мозъка му (паретична деменция).

Той се оттегля в имението си на Палм Айлънд, Маями Бийч, Флорида. По това време лекарите оценяват умствените му способности като на 12-годишно дете.

На 21 януари 1947 г. Капоне получава мозъчен кръвоизлив (инсулт). Малко след това развива бронхопневмония и на 25 януари 1947 г. умира от сърдечен арест на 48-годишна възраст.

Първоначално е погребан в гробището „Маунт Оливет“ в Чикаго, но през 1950 г. останките му са преместени в гробището „Маунт Кармел“ в Хилсайд, Илинойс, до тези на баща му и брат му.