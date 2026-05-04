Кандидатури за европейски прокурор от България се подават до 11 май

4 Май, 2026 11:36 435 6

  европейски прокурор
  • мп

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 11 май изтича срокът за подаване на документи в националната процедура по подбор на кандидати за длъжността „европейски прокурор“ от Република България. На финала на процедурата ще бъдат представени три номинации за одобрение от Министерския съвет, който ще ги изпрати на Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС.

Изискванията към кандидатите са да са действащи съдии, прокурори или следователи в с най-малко 10 години юридически стаж; независимостта им да е извън всякакво съмнение; да имат практически опит във финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси; да владеят английски език на ниво минимум „В2“ от Европейската езикова рамка; да са на възраст, която позволява да завършат 6-годишния си мандат преди навършване на 70-годишна възраст; да притежават управленски и организационни качества, необходими за осъществяване на функциите на европейски прокурор, включително надзор и ръководство на европейските делегирани прокурори; да нямат наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено.

Със свое решение от 9 април т.г. правителството оттегли изпратените в началото на годината три номинации заради установени сериозни системни дефицити в предишната процедура и възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура по подбор според ясно разписани правила.

Те предвиждат подборът да се извърши от петчленна комисия, в която ще влязат един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама съдии от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, определени от Общото събрание на ВКС; един прокурор от Върховната касационна прокуратура, определен от заместник-главен прокурор към ВКП; един адвокат с поне 12 години опит в областта на наказателното право, наказателния процес и правото на ЕС, определен от Висшия адвокатски съвет. В комисията без право на глас ще участва и определен от министъра на правосъдието представител, отлично владеещ английски език. Предстои издаването на заповед с която ще се определи точният състав на комисията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Сарафов би бил една добра кандидатура.

    11:37 04.05.2026

  • 2 Някой

    1 2 Отговор
    Подавам съм сигнали до прокуратурата. Всички гледат как нищо да не правят.

    11:38 04.05.2026

  • 3 голям

    1 0 Отговор
    праз

    11:40 04.05.2026

  • 4 тогава

    1 1 Отговор
    В България още не се е родил честен прокурор !! Ще чакаме да се роди!!

    11:41 04.05.2026

  • 5 Само да питам

    1 1 Отговор
    Пепи еврото ще бъде ли в петчленната комисия?

    11:42 04.05.2026

  • 6 Кандидатурите

    1 0 Отговор
    се приемат на Яхтата от Дечев ни Пепи Еврото.

    12:22 04.05.2026

