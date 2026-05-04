Тибо Куртоа се завръща за Ел Класико, Мбапе остава под въпросителна

В навечерието на дългоочакваното Ел Класико, което ще се проведе на 10 май от 22:00 часа българско време на легендарния "Камп Ноу", Реал Мадрид получи ценен тласък – Тибо Куртоа отново тренира пълноценно с отбора. Белгийският страж, който дълго време лекуваше контузия, се включи активно в заниманията и, ако всичко върви по план, ще застане под рамката на вратата в неделната футболна класика. Това съобщава авторитетното испанско издание "Marca".

Сблъсъкът между двата испански гранда обещава да бъде решаващ – Барселона се нуждае само от точка, за да си гарантира шампионската титла, докато "лос бланкос" ще направят всичко възможно да отложат каталунските празненства и да запазят интригата в Ла Лига.

Междувременно, съдбата на Килиан Мбапе остава неясна. Френският нападател, който наскоро се завърна в Мадрид след противоречиво пътуване, продължава възстановяването си от травма. Решението дали ще може да вземе участие в дербито ще стане ясно след серия медицински изследвания, насрочени за сряда.

Френският защитник получи поредна мускулна травма още в началото на последния мач срещу Еспаньол. Това е пети подобен инцидент за него през настоящия сезон, а предстоящите медицински тестове ще определят колко сериозно е състоянието му и дали ще бъде на разположение за Ел Класико.