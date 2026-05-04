Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тибо Куртоа се завръща за Ел Класико, Мбапе остава под въпросителна

Тибо Куртоа се завръща за Ел Класико, Мбапе остава под въпросителна

4 Май, 2026 18:28 394 0

  • ел класико-
  • реал мадрид -
  • тибо куртоа-
  • килиан мбапе-
  • барселона-
  • ла лига-
  • испания-
  • футбол

Големият сблъсък между Барселона и Реал Мадрид наближава, а новините от лагера на "кралския клуб" разпалват страстите сред феновете

Тибо Куртоа се завръща за Ел Класико, Мбапе остава под въпросителна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочакваното Ел Класико, което ще се проведе на 10 май от 22:00 часа българско време на легендарния "Камп Ноу", Реал Мадрид получи ценен тласък – Тибо Куртоа отново тренира пълноценно с отбора. Белгийският страж, който дълго време лекуваше контузия, се включи активно в заниманията и, ако всичко върви по план, ще застане под рамката на вратата в неделната футболна класика. Това съобщава авторитетното испанско издание "Marca".

Сблъсъкът между двата испански гранда обещава да бъде решаващ – Барселона се нуждае само от точка, за да си гарантира шампионската титла, докато "лос бланкос" ще направят всичко възможно да отложат каталунските празненства и да запазят интригата в Ла Лига.

Междувременно, съдбата на Килиан Мбапе остава неясна. Френският нападател, който наскоро се завърна в Мадрид след противоречиво пътуване, продължава възстановяването си от травма. Решението дали ще може да вземе участие в дербито ще стане ясно след серия медицински изследвания, насрочени за сряда.

Френският защитник получи поредна мускулна травма още в началото на последния мач срещу Еспаньол. Това е пети подобен инцидент за него през настоящия сезон, а предстоящите медицински тестове ще определят колко сериозно е състоянието му и дали ще бъде на разположение за Ел Класико.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове