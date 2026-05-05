Барселона печели битката с Ювентус за подписа на Бернардо Силва

5 Май, 2026 07:00 411 0

"Старата госпожа" искаше да привлече португалеца на всяка цена, но по всичко личи, че той ще поеме в друга посока

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на 31-годишния Бернардо Силва изглежда все по-сигурно ще бъде свързано с Барселона от лятото. Според последната информация, публикувана от "Tuttosport", португалският национал е на крачка от споразумение с каталунския гранд, което поставя Ювентус в изключително трудна позиция. "Старата госпожа" искаше да привлече португалеца на всяка цена, но по всичко личи, че той ще поеме в друга посока.

В Барселона смятат операцията за „почти приключена“, тъй като преговорите между двете страни с в доста напреднала фаза. Самият Бернардо Силва също е улеснил трансфера, защото е готов да приеме значително намаление на заплатата си, за да акостира на „Камп Ноу“.

В Ювентус виждат как голямата им трансферна цел се изплъзва заради силния натиск на „блаугранас“. Въпреки че италианците проявиха реален интерес, в момента Барса доминира преговорите. Остава единствено Ханзи Флик да даде окончателното си одобрение за конфигурацията на халфовата линия, за да може трансферът да стане официален, оставяйки тима от Торино в ролята на луксозен зрител.

Въпреки напредъка на Барса, италианското издание предупреждава, че Галатасарай също се е намесил с главозамайваща финансова оферта в опит да убеди обкръжението на играча. Приоритетът на Бернардо Силва обаче остава да играе в Испания, което поставя каталунците на полпозишън за финализиране на тази трансферна сага.


