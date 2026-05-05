Рафиня не иска да се разделя с Барселона

5 Май, 2026 06:30

Три отбора от Саудитска Арабия искат да привлекат 29-годишния бразилец това лято

Рафиня не иска да се разделя с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафиня иска да остане в Барселона през, въпреки интереса от страна на други клубове, съобщава вестник "АС". Три отбора от Саудитска Арабия искат да привлекат 29-годишния бразилец това лято.

Крилото не планира да разглежда каквито и да е оферти, защото се чувства добре в Барселона и е подкрепен от отбора, треньорския щаб и феновете.

Ръководството на испанския шампион също е наясно с желанието на Рафиня да остане на "Камп Ноу". В последните дни се появиха информации, че шефовете са склонни да разгледат оферти за бразилеца, но на този етап неговата продажба не изглежда много вероятна.

През настоящия сезон Рафиня е отбелязал 11 гола и е подал три асистенции в 20 мача от Примера дивисион.

Крилото е при каталунците от 2022 година, а преди това носи екипа на Лийдс, Рен, Спортинг Лисабон и Витория Гимараеш.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

