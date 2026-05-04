Кирил Десподов премина през хирургична интервенция на крака

Капитанът на националния отбор по футбол на България и звезда на ПАОК Солун, Кирил Десподов, се подложи на хирургична операция на големия пръст на левия крак. Тази неприятна травма, която го тормози почти година, най-накрая наложи сериозна медицинска намеса, след като всички консервативни методи на лечение не дадоха желания резултат.

Проблемите за Десподов започнаха още през септември миналата година, когато възпалението се прояви преди ключовия сблъсък с Испания в световните квалификации. Въпреки многократните опити за възстановяване чрез рехабилитация, медикаменти и дори инжекции със силикон, болката и дискомфортът не отшумяха, а костта на пръста отказваше да зарасне напълно.

29-годишното крило ще пропусне всички оставащи мачове на ПАОК до края на сезона, както и предстоящите срещи на националния отбор на България през юни.

Гръцкият клуб публикува снимка на Десподов от болничната стая и отправи сърдечни пожелания за бързо възстановяване и скорошно завръщане на зеления терен.

„Кирил Десподов претърпя операция на левия глезен, с цел да бъде решен проблемът с контузията, който го измъчва. Пожелания за бързо възстановяване и бързо завръщане на терена“, написаха от ПАОК.

Въпреки преждевременното прекъсване на сезона, Десподов може да се похвали с 30 изиграни мача, 5 попадения и 4 асистенции във всички турнири за ПАОК. Договорът му със солунския гранд е до 30 юни 2027 година, което дава надежда на феновете, че след пълно възстановяване той отново ще радва с изявите си на терена.