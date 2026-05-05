Мениджърът на Астън Вила е сред вариантите за нов треньор на Реал Мадрид

5 Май, 2026 12:00 508 0

В миналото Емери е водил Виляреал, Валенсия, Севиля и Алмерия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Астън Вила - Унай Емери, е сред основните кандидати за треньорския пост на Реал Мадрид, съобщава talkSPORT.

Испанецът замени Стивън Джерард начело на бирмингамци през ноември 2022 година и има договор с отбора до лятото на 2029-а, но според британската медия той може да се завърне в родината си още след този сезон.

В миналото Емери е водил Виляреал, Валенсия, Севиля и Алмерия и е прекарал по-голямата част от кариерата си в родината си. Със Севиля и Виляреал той спечели общо четири трофея от Лига Европа между 2013 и 2021 година.

Реал Мадрид търси нов старши треньор, който да води тима през следващия сезон, след като назначи временно Алваро Арбелоа след уволнението на Шаби Алонсо в началото на годината.

Бившият наставник на Кралския клуб Жозе Моуриньо също е сред имената, спрягани за позицията, но той заяви, че единствената му цел е да върне настоящия си отбор Бенфика в Шампионската лига.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

