Мениджърът на Астън Вила е сред вариантите за нов треньор на Реал Мадрид

Мениджърът на Астън Вила - Унай Емери, е сред основните кандидати за треньорския пост на Реал Мадрид, съобщава talkSPORT.

Испанецът замени Стивън Джерард начело на бирмингамци през ноември 2022 година и има договор с отбора до лятото на 2029-а, но според британската медия той може да се завърне в родината си още след този сезон.

В миналото Емери е водил Виляреал, Валенсия, Севиля и Алмерия и е прекарал по-голямата част от кариерата си в родината си. Със Севиля и Виляреал той спечели общо четири трофея от Лига Европа между 2013 и 2021 година.

Реал Мадрид търси нов старши треньор, който да води тима през следващия сезон, след като назначи временно Алваро Арбелоа след уволнението на Шаби Алонсо в началото на годината.

Бившият наставник на Кралския клуб Жозе Моуриньо също е сред имената, спрягани за позицията, но той заяви, че единствената му цел е да върне настоящия си отбор Бенфика в Шампионската лига.