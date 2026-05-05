Микел Артета: Ще бъдем като зверове на терена

5 Май, 2026 09:28 644 0

Първата среща преди седмица в Мадрид завърши 1:1 и сега "артилеристите" ще имат предимството на феновете зад гърба си

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета заяви, че футболистите му са готови да играят като зверове в предстоящия във вторник реванш с Атлетико Мадрид от полуфиналите в Шампионската лига. Първата среща преди седмица в Мадрид завърши 1:1 и сега "артилеристите" ще имат предимството на феновете зад гърба си.

"Утре ще бъдем като зверове на терена. Ще се насладим на всеки момент и ще се опитаме да сграбчим шанса си. Нямам търпение мачът да започне. Усещам енергията в отбора и сред феновете. Това е момент, който искаме да изживеем заедно. Работихме здраво като отбор и като клуб, за да сме в тази позиция отново 20 години по-късно. Готови сме да се класираме на финала", заяви Артета, визирайки единственото участие на Арсенал на финал в турнира през 2006 година.

"Феновете ни очакват тези вечери. Трудно е да обясним желанието ни да изживеем подобен момент заедно с нашите фенове. Нека натиснем утре, защото нещо невероятно ще се случи", добави мениджърът на Арсенал.


