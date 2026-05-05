Стоичков със силни думи за ЦСКА: Честит рожден ден на любимия ни клуб!

"Още от дете запали моето сърце, винаги ще бъда верен! Аз обичам ЦСКА!". Това написа легендата Христо Стоичков в социалните мрежи по повод 78-ата годишнина от основаването на ЦСКА.

"Днес този рефрен ще изпеем всички с „червени“ сърца! Честит рожден ден на любимия ни клуб!", добави Камата.

Към публикацията си Стоичков добави снимки: