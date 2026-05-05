Неймар се забърка в мощен скандал - наби сина на Робиньо

Звездата на Сантос Неймар се забърка в мощен скандал по време на последното занимание на отбора. Бившият играч на Барселона и ПСЖ е изпуснал нервите си и е нападнал 18-годишния син на своя бивш съотборник и приятел Робиньо - Робиньо-младши.

Инцидентът се е случил по време на тренировка на футболистите, които не взеха участие в мача срещу Палмейрас. Според информация на Globoesporte, Неймар се вбесил, след като младокът го финтирал с ефектен дрибъл. Опитният нападател счел това за липса на уважение и веднага повалил Робиньо-младши с груб фаул. Ситуацията бързо ескалирала в меле с викове и блъскане, а свидетели твърдят, че Неймар е ударил шамар на тийнейджъра.

След края на заниманието представители на Робиньо-младши са поискали обяснение от ръководството на клуба. За да тушира напрежението, по-късно Неймар е разговарял лично с младежа и му се е извинил. Двамата са близки в личния живот, като по-опитният играч често е сочен за ментор на момчето заради дългогодишното си приятелство с баща му.

Скандалът обаче не спря до тук. Според бразилските медии, представители на Робиньо-младши са изпратили извънсъдебно уведомление до Сантос с искане за вземане на мерки срещу Неймар за инцидента. В писмото Робиньо-младши обвинява бразилската звезда за "отправени обиди" и "нанесен силен шамар". Освен това той поиска среща с клуба, за да обсъди прекратяването на собствения си договор поради "липса на минимални условия за сигурност".

Делото може да приключи с косвено прекратяване на договора му, а освен това съдържа претенции за обезщетение за морални и материални щети.

От клуба реагираха и излязоха с официално обръщение: "Започнато е вътрешно разследване, за да се анализира инцидентът, включващ спортистите Неймар и Робиньо-младши по време на тренировка миналата неделя. Правният отдел на клуба е отговорен за провеждането на разследването".