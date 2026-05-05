Истинска лудост: Огромни опашки за "златен билет" за Левски - Лудогорец

Нова "синя" лудост за билети! Фенове на Левски се редят на опашка пред стадион "Георги Аспарухов" от ранни зори, очаквайки пускането в продажба на билетите за мача с Лудогорец.

Двубоят от efbet Лига е в събота от 18:45 часа, а след края му "сините" ще получат шампионския трофей и златните си медали за спечелената 27-а титла на България.

Продажбата на "златните" пропуски започна в 10:00 часа, а най-нетърпеливите привърженици се наредиха още по тъмно пред касите. И до момента опашките на "Герена" са огромни.