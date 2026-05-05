Истинска лудост: Огромни опашки за "златен билет" за Левски - Лудогорец

5 Май, 2026 13:28 877 7

  • левски-
  • футбол-
  • фенове-
  • златен билет

Фенове на Левски се редят на опашка пред стадион "Георги Аспарухов" от ранни зори

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нова "синя" лудост за билети! Фенове на Левски се редят на опашка пред стадион "Георги Аспарухов" от ранни зори, очаквайки пускането в продажба на билетите за мача с Лудогорец.

Двубоят от efbet Лига е в събота от 18:45 часа, а след края му "сините" ще получат шампионския трофей и златните си медали за спечелената 27-а титла на България.

Продажбата на "златните" пропуски започна в 10:00 часа, а най-нетърпеливите привърженици се наредиха още по тъмно пред касите. И до момента опашките на "Герена" са огромни.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кефа !

    4 0 Отговор
    Цена !

    Няма !

    Коментиран от #2

    13:31 05.05.2026

  • 2 За Това Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кефа !":

    И Борбата !

    За Столовете !

    В Народното !

    Събрание !

    13:33 05.05.2026

  • 3 Мало

    1 0 Отговор
    умници

    13:36 05.05.2026

  • 4 честен ционист

    2 4 Отговор
    Да подкрепяш Левски е все едно да възлагаш някакви надежди на Мунчо. 17 години да си лягал по команда като послушно псе и на 18-тата да надигнеш глава след като са гръмнали алфата като ненужен, е за адмирации.

    13:36 05.05.2026

  • 5 Кръгъл като топка

    2 0 Отговор
    Всички залагат сега за победа на Левски, а когато Лудогорец победи, Домусчиеви ще приберат парите за почивка на Малдивите. Само гледайте.

    13:39 05.05.2026

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    След мача ще има и златна паша.

    13:46 05.05.2026

  • 7 До неможачите

    0 2 Отговор
    Злобата е заложена във вас нали сладури

    13:55 05.05.2026

