Kлубове от Западна Европа със сериозен интерес към Хулио Веласкес

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е привлякъл интереса на клубове от Западна Европа. Това обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X.
Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе "сините" до шампионската титла преди няколко дни на "Герена".
"Испанският треньор Хулио Веласкес спечели титлата на България с Левски София, слагайки край на 14-годишното царуване на Лудогорец. Левски София печели титлата за първи път от 17 г. За 44-годишния треньор ще има интерес от Европа това лято", написа Бен Джейкъбс относно бъдещето на испанския специалист.
Трябва да отбележим, че Хулио Веласкес има договор с Левски до лятото на 2028 г.
Spanish coach Julio Velázquez won the— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 5, 2026
Bulgarian title with Levski Sofia ending Ludogorets’ 14-year reign.
First time Levski Sofia has won the title in 17 years.
44-year-old coach has interest from Europe this summer.🇪🇸 pic.twitter.com/zzKIAKusc1
