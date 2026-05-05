Kлубове от Западна Европа със сериозен интерес към Хулио Веласкес

5 Май, 2026 12:29 684 6

Kлубове от Западна Европа със сериозен интерес към Хулио Веласкес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е привлякъл интереса на клубове от Западна Европа. Това обяви английският футболен коментатор и анализатор Бен Джейкъбс в социалната мрежа X.

Той публикува снимка на испанския специалист, който изведе "сините" до шампионската титла преди няколко дни на "Герена".

"Испанският треньор Хулио Веласкес спечели титлата на България с Левски София, слагайки край на 14-годишното царуване на Лудогорец. Левски София печели титлата за първи път от 17 г. За 44-годишния треньор ще има интерес от Европа това лято", написа Бен Джейкъбс относно бъдещето на испанския специалист.

Трябва да отбележим, че Хулио Веласкес има договор с Левски до лятото на 2028 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    4 2 Отговор
    Трябва да си бие камшика докато е време.Подписва хубав договор навън,че тука не знае какво го чака.

    12:37 05.05.2026

  • 2 Гласът

    4 2 Отговор
    Бегай сега, че ще има събличане догодина.

    12:41 05.05.2026

  • 3 Сандо

    0 1 Отговор
    Да си заминава,сега е звездния му момент.Всички ще спечелят пари,а при внимателен подбор Левски ще намери нов,качествен и силно мотивиран треньор.Още повече,че Левски в момента няма отбор,който да направи пробив в Шампионската лига.Футболът стана най-вече бизнес,печалба и пари,така че не трябва да има никакви скрупули и сантименталности.

    12:53 05.05.2026

  • 4 стига де ...

    0 1 Отговор
    голяма радост , няма да спрете да говорите още 17 години за това .. поздравления че спряхте зеления тумор но ставате досадни

    12:56 05.05.2026

  • 5 Ъъъъ

    0 1 Отговор
    Тия знаят ли как се става шампион в България? Снимки на Гонзо, БФС, Съдийската комисия, съдиите, ВАР също трябва да бъдат публикувани, за да са наясно купувачите!😂

    13:01 05.05.2026

  • 6 Сзо

    0 0 Отговор
    Горките клубове! Не знаят истината за титлата на Уефски-че по голяма заслуга има съдийската колегия отколкото треньора.

    13:12 05.05.2026

