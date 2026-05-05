Илиана Раева към Наско Сираков след титлата: Ще чакаш, снимай се с хората!

Огромен интерес предизвика клип на съпругата на Наско Сираков - Илиана Раева след като Левски спечели шампионската титла. След кадрите от терена и ВИП ложата със своите близки и роднини, Илиана сподели кадри от колата им.

На излизане от "Герена" група фенове обградиха автомобила на Наско Сираков в желание да се снимат с него.

След няколко селфита през прозореца на G-класата президентът на Левски се провикна към привържениците: "Давай бързо, че светна зелено", при което Илиана му се скара, отговаряйки му: "Ще чакаш! Снимай се с хората."