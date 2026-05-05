ПСЖ остава без Ашраф Хакими за решителния сблъсък с Байерн Мюнхен

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без ключовия си защитник Ашраф Хакими в предстоящия полуфинален реванш от Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен. Мароканският национал, който е сред най-важните фигури в състава на Луис Енрике, отпада от групата заради контузия, получена в първия двубой между двата тима в Париж.

Въпреки че ще пътува с отбора до Германия, 27-годишният десен бек няма да може да помогне на своите съотборници на терена.

Хакими получи мускулна травма в задната част на дясното бедро, но въпреки болката доигра срещата, тъй като треньорът вече бе изразходвал всички позволени смени. Травмата принуди капитана на Мароко да пропусне и последния шампионатен мач на ПСЖ срещу Лориен през уикенда.

Медицинският щаб на парижани работи усилено, за да го възстанови навреме за евентуалния финал на 30 май, ако тимът успее да елиминира баварците.

Не само Хакими ще липсва в състава на френския гранд за важния двубой. Вратарят Люка Шевалие също отпада от сметките на Луис Енрике, след като получи травма в дясното бедро по време на тренировка.