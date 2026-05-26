Пленкович на официално посещение в Северна Македония

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович пристига днес на еднодневно официално посещение в Република Северна Македония. Той е придружен от вицепремиери и министри, отговарящи за транспорта, отбраната, икономиката и външните работи, предава БТА.

В рамките на визитата е предвидена среща с премиера на Северна Македония Христиан Мицкоски, след която ще се проведат разговори между двете правителствени делегации.

Ново стратегическо сътрудничество между двете държави

След срещата се очаква двамата премиери да подпишат Споразумение за стратегическо сътрудничество между правителствата на Хърватия и Северна Македония. Документът има за цел да задълбочи политическите и икономическите отношения между двете страни.

Освен това министърът на икономиката на Хърватия и министърът на енергетиката на Северна Македония ще подпишат меморандум за разбирателство в областта на енергетиката.

Бизнес форум и съвместни изявления

В края на визитата двамата министър-председатели ще направят съвместно изявление пред медиите, след което ще участват в бизнес форум, организиран от Търговската камара на Северна Македония.