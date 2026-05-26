Пленкович на официално посещение в Северна Македония

Министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович пристига днес на еднодневно официално посещение в Република Северна Македония. Той е придружен от вицепремиери и министри, отговарящи за транспорта, отбраната, икономиката и външните работи, предава БТА.
В рамките на визитата е предвидена среща с премиера на Северна Македония Христиан Мицкоски, след която ще се проведат разговори между двете правителствени делегации.
Ново стратегическо сътрудничество между двете държави
След срещата се очаква двамата премиери да подпишат Споразумение за стратегическо сътрудничество между правителствата на Хърватия и Северна Македония. Документът има за цел да задълбочи политическите и икономическите отношения между двете страни.
Освен това министърът на икономиката на Хърватия и министърът на енергетиката на Северна Македония ще подпишат меморандум за разбирателство в областта на енергетиката.
Бизнес форум и съвместни изявления
В края на визитата двамата министър-председатели ще направят съвместно изявление пред медиите, след което ще участват в бизнес форум, организиран от Търговската камара на Северна Македония.
1 Гробар
Коментиран от #2
09:02 26.05.2026
2 Ще има и още
До коментар #1 от "Гробар":Едно е сигурно - каквото и да подписват, после маке-журналята задължително ще питат за интеграцията към ЕС, а той задължително ще предаде горещата си подкрепа за тази интеграция и още по-горещото си възмущение от това, че един член на ЕС пречи. Станало е класика.
Но и си прав за юговъзраждането. Избиха се със сърбите във войната но на Евровизията например винаги ги подкрепят най-много и като по правило са в контра на нас.
Коментиран от #5, #6, #7
09:11 26.05.2026
3 Овчар
09:20 26.05.2026
4 Югосбирщината
09:32 26.05.2026
5 Това е платената
До коментар #2 от "Ще има и още":Им пропаганда, даже са НАПАЗАРУВАЛИ евродепутати от бившите юго и от зелените
09:34 26.05.2026
6 Така е
До коментар #2 от "Ще има и още":...двете държави говорят един език, сърбохърватски и двете държави са националисти и горди народи, както и гърците, албанците....само ние и макетата сме шушу-миги и се лашкаме по течението и ма външните интереси. В нас и северняците се вкоренени турския нрав...лъж - вериш и нагаждането за личен келипир
09:41 26.05.2026
7 Шопо
До коментар #2 от "Ще има и още":Македлния е българска територия, ако искат в ЕС и еврозоната да се присъединят към България.
10:02 26.05.2026