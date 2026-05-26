Илин Димитров: България е сигурна дестинация

26 Май, 2026 09:10 606 26

Кризата с горивата ще промени туризма - очаквам предстоящия летен сезон да е като миналогодишния, ако трябва да сме реалисти. Към момента няма масови откази за почивки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента са стабилизирани нещата със свлачището край Пампорово. Показваме грижа, показваме, че държавата е съпричастна. Това заяви пред БТВ Илин Димитров, министър на туризма.

"България е сред най-сигурните държави. Няма нито една кражба на Джирото у нас, според организаторите, докато във всички други държави, през които са преминали колоездачите, е имало криминални прояви. България е сигурна дестинация."

"Джиро д'Италия" даде един хубав импулс към България и туризма."

Водата ни е една от най-чистите в Европа, припомни туристическият министър.

"Кризата с горивата ще промени туризма - очаквам предстоящия летен сезон да е като миналогодишния, ако трябва да сме реалисти. Към момента няма масови откази за почивки."

В туризма инвестициите са с възвръщаемост 1 към 100, разкри Димитров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Сакън! Оставаше и джирото да обереме.

    09:13 26.05.2026

  • 3 Възвращаемост 1 към 100

    6 1 Отговор
    Представете си колко ни дерат!

    Коментиран от #18

    09:13 26.05.2026

  • 4 Очаквайте туристки от Украйна

    5 1 Отговор
    Путин се закани да бомби Киев!

    Коментиран от #20

    09:14 26.05.2026

  • 5 честен ционист

    7 7 Отговор
    "Водата ни е една от най-чистите в Европа"
    Алоо, Черно море е затворено море и едно от най-мръсните в света. Цялата канализация на Европа по Дунав, плюс тази на Русия и Украйна се оттичат там.

    Коментиран от #7

    09:15 26.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    за престъпници

    09:15 26.05.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Човекът сигурно има предвид потоците високо в планините.

    Коментиран от #14

    09:16 26.05.2026

  • 8 бушприт

    5 0 Отговор
    България е сигурна, крайна точка на пътуване.

    09:17 26.05.2026

  • 9 1488

    4 0 Отговор
    "Кризата с горивата ще промени туризма - очаквам предстоящия летен сезон да е като миналогодишния"

    и как точно ще го промени като ще е като миналогодишния бе, двуезичен ?

    09:17 26.05.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    "България Сигурна Дестинация" с 15 американски (самолета - цистерни),
    заредени с керосин на летище " Васил Левски"???
    Готови за бой!

    Майтапи ли се този ( туристически )господин или не разбира опасността като такава???
    Туристите не са глупави хора могат да четат и пишат....!!!

    Премиера Радев , разбира от тази материя много добре и е редно да му
    " дръпне ушите"!!!

    09:19 26.05.2026

  • 11 1488

    3 1 Отговор
    най чистата вода
    най ниските цени

    ама в сравнение с умиращия еСС

    09:19 26.05.2026

  • 12 народа

    5 0 Отговор
    Разбира се ,че е сигурна .Аз никъде по света не съм виждал толкова заграден с бариери курорт като Албена .Плаща се , за да се влезе в курорта , то все едно някой да плати за да влезе във В.Търново .Навсякъде бариери като , че ли се минава военна зона , не курорт .Тези бариери се заплащат , да не мислите ,че е безплатно .Влиза се на два пъти .Веднъж в самия курорт 10 евро и после има втора бариера за самия плаж още 15 евро .Тоест 25 евро и още дори не сте стъпали на пясъка .Ако някой ми покаже някъде по света подобно безумие , ще го черпя една студена биричка .

    09:19 26.05.2026

  • 13 Въй

    1 0 Отговор
    Защо е Илин,а не е Илиян?

    09:23 26.05.2026

  • 14 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":

    С парашути ли ще ги пускат тия туристи до тия потоци високо в планината, или на магарета ще ги возят? Ама вие май верно нямате връзка с когнитивните процеси у чутората?

    09:23 26.05.2026

  • 15 И Правата На Българина !

    3 0 Отговор
    И Правата На Българина !

    Винаги Могат !

    Да Бъдат !

    Погазени !

    И Не Само Техните !

    09:24 26.05.2026

  • 16 Илинчо -о-о--о, не си в час!!!

    5 0 Отговор
    Знаеш ли колко струва да починеш една седмица на Черно море в петзвезден хотел
    за един турист от Скандинавия ???
    В сравнение с миналата година???
    Не се излагай срамота е!!!
    Имаш много да наваксаш а време няма????

    Коментиран от #17

    09:26 26.05.2026

  • 17 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Илинчо -о-о--о, не си в час!!!":

    Илинчо е на акъла на предшественичката му Мариана Николова.

    09:30 26.05.2026

  • 18 Хотелиер

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възвращаемост 1 към 100":

    Да ама всяка година идваш и оставаш доволен, нали

    09:31 26.05.2026

  • 19 Жбръц

    4 0 Отговор
    Една напълно излишна институция.Говорилня на трета степен,и развъдник на калинки.Спокойно може да бъде закрито и да се превърне в Дирекция Туризъм,към министерство на икономиката.

    09:32 26.05.2026

  • 20 Възраждане

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Очаквайте туристки от Украйна":

    Другарят Владимир Владимирович само ще изпрати малко лешници по центровете за вземане на решения и войната ще приключи, че му писна вече

    09:32 26.05.2026

  • 21 потребител

    4 0 Отговор
    Г-н министър .В Гърция никъде няма бариери за да се влезе в някой курорт .Два пъти по евтино е , когато вземеш нощувка , не ти таксуват отделно паркинг , просто те насочват къде да паркираш ,чадърите са включени в консумацията , а при нас просто се таксува сянката.Водата в Гърция е синя , в България зелена , толкова за чистотата

    09:36 26.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 възмутен

    2 0 Отговор
    Министъра , дали е чел закона за черноморието .Там ясно е записано , че морето е изключителна държавна собственост или с други думи , на народа .Какви са тези бариери и такса вход не ми е ясно .Тоест нарушава св конституцията и се ограничава достъпа на хората до морето . Уж министър , пък не вижда какво става в курорт Албена

    09:56 26.05.2026

  • 24 Боже какъв

    2 0 Отговор
    льольо безмозъчен е тоя. Поне да беше поизчистил диалекта си. А чорапа става все по смешен с тия мухльовци около него.

    09:56 26.05.2026

  • 25 турист

    2 0 Отговор
    Препоръчвам на Илин Димитров , да отиде до Турция ,Гърция ,Италия , за да види с очите си как точно се прави туризъм .Дали ще види някъде момчета с чантички ,които събират такса за влизане , такса за паркинг , такса за сянка , такса за шалте , такса за второ дете , такса слънце , сянка , вятър, вода , дъжд , сняг , пясък . Българите си имаме море , а ни гонят да ходим в Гърция .Има нещо сбъркано , не мислите ли ?

    10:08 26.05.2026

  • 26 Сигурна

    1 0 Отговор
    дестинация е. Ще евакуирате туристите от хотелите с лодки, ако има. Костенурка

    10:27 26.05.2026

