Илин Димитров: България е сигурна дестинация

Към момента са стабилизирани нещата със свлачището край Пампорово. Показваме грижа, показваме, че държавата е съпричастна. Това заяви пред БТВ Илин Димитров, министър на туризма.

"България е сред най-сигурните държави. Няма нито една кражба на Джирото у нас, според организаторите, докато във всички други държави, през които са преминали колоездачите, е имало криминални прояви. България е сигурна дестинация."

"Джиро д'Италия" даде един хубав импулс към България и туризма."

Водата ни е една от най-чистите в Европа, припомни туристическият министър.

"Кризата с горивата ще промени туризма - очаквам предстоящия летен сезон да е като миналогодишния, ако трябва да сме реалисти. Към момента няма масови откази за почивки."

В туризма инвестициите са с възвръщаемост 1 към 100, разкри Димитров.