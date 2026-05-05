Феновете на Локомотив Пловдив ще имат осигурен транспорт за финала с ЦСКА

5 Май, 2026 19:08 523 1

Двубоят е на 20 май - сряда в София

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив Пловдив организира екскурзия за финалната среща за Купата на България срещу ЦСКА. "Черно-белите" ще спорят за трофея с "червените" на 20 май (сряда) от 19:00 часа на националния стадион “Васил Левски”.

“Записванията започват от утре и стават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс). Цената на екскурзията е 20 евро.

Работното време на магазина за следващите няколко дни:

06.05 – от 10:00 до 13:00 часа

07.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

08.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

11.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

12.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

13.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

14.05 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Предстои допълнително да бъде обявена информация за разпределението по сектори, каква е цената на билетите и кога ще бъдат пуснати в продажба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Мешерето е осигорило каруци за мингята

    19:34 05.05.2026

