Джеймс Ето’о преподписа с ЦСКА

Ръководството на ЦСКА официално обяви, че Джеймс Ето’о ще продължи да носи червената фланелка. Динамичният халф от Камерун, който вече се утвърди като незаменим мотор в средата на терена, удължи договора си с клуба до лятото на 2029 година.

Първоначалното споразумение между Ето’о и „армейците“ бе валидно до 2027-а, но след успешни преговори двете страни се разбраха за още два допълнителни сезона. Така 25-годишният полузащитник ще продължи да радва привържениците на ЦСКА с изявите си поне още пет години.

Джеймс Ето’о пристигна на „Българска армия“ през 2024 година, след като впечатли с изявите си в Ботев (Пловдив). Оттогава насам той се превърна в неизменна част от стартовия състав, записвайки 68 двубоя във всички турнири. За този период камерунският национал реализира 5 попадения и асистира за още 19 гола – постижение, което го нарежда сред най-резултатните полузащитници в елита.