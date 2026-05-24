Джеймс Ето’о преподписа с ЦСКА

24 Май, 2026 14:15 401 0

Камерунският полузащитник остава ключова фигура на „Армията

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА официално обяви, че Джеймс Ето’о ще продължи да носи червената фланелка. Динамичният халф от Камерун, който вече се утвърди като незаменим мотор в средата на терена, удължи договора си с клуба до лятото на 2029 година.

Първоначалното споразумение между Ето’о и „армейците“ бе валидно до 2027-а, но след успешни преговори двете страни се разбраха за още два допълнителни сезона. Така 25-годишният полузащитник ще продължи да радва привържениците на ЦСКА с изявите си поне още пет години.

Джеймс Ето’о пристигна на „Българска армия“ през 2024 година, след като впечатли с изявите си в Ботев (Пловдив). Оттогава насам той се превърна в неизменна част от стартовия състав, записвайки 68 двубоя във всички турнири. За този период камерунският национал реализира 5 попадения и асистира за още 19 гола – постижение, което го нарежда сред най-резултатните полузащитници в елита.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

