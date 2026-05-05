ЦСКА 1948: 78 години сила, характер и непреклонен дух

ЦСКА 1948 отбеляза 78 години от създаването на един от най-обичаните и уважавани футболни клубове в България – ЦСКА. По този повод ръководството на тима, който играе домакинските си мачове в живописната Бистрица, отправи сърдечни поздрави към всички свои привърженици.

В специално обръщение до феновете, от клуба подчертаха, че ЦСКА е не просто футболен отбор, а истински символ на мощ, воля и непреклонен армейски дух.

“78 ГОДИНИ ЦСКА!

Днес отбелязваме 78 години от създаването на любимия ни клуб – символ на сила, характер и непреклонен дух!

През всички предизвикателства армейската общност продължава да носи ЦСКА в сърцето си, защото идеята е по-голяма от всичко и никога няма да угасне.

Честит празник, армейци!”, гласи обръщението от клуба.