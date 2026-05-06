Порто иска да задържи Тиаго Силва: Ветеранът получи предложение за нов договор

Порто, новият шампион на Португалия, не губи време след триумфа си и вече работи по бъдещето на един от най-опитните си футболисти – Тиаго Силва. 41-годишният бразилски защитник, който е оставил следа в грандове като Милан, Пари Сен Жермен и Челси, е с изтичащ контракт, но „драконите“ са решени да го задържат в редиците си.

След като се присъедини към португалския колос през януари, Силва изигра 13 ключови срещи, с което доказа, че възрастта е само число, а класата – вечна. Въпреки това, самият футболист все още не е взел окончателно решение за бъдещето си.

„Не съм напълно сигурен какво следва. Засега искам да си почина, защото отдавна не съм имал истинска ваканция“, сподели Силва пред местните медии.

И докато се наслаждава на последните си години на терена, Тиаго Силва вече гледа към следващата стъпка в кариерата си – треньорството. В момента той усилено учи за треньорски лиценз А, а след това планира да се впусне в подготовка за престижния Про лиценз – най-високото отличие в професията.