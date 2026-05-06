Елизара Янева загуби от Алис Тюбело във втория кръг на WTA 125 турнира в Истанбул

6 Май, 2026 16:43 393 0

19-годишната българка успя да вземе едва два гейма

Елизара Янева загуби от Алис Тюбело във втория кръг на WTA 125 турнира в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна във втория кръг на сингъл на WTA 125 турнира на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка загуби от Алис Тюбело (Франция), номер 256 в световната ранглиста, с 1:6, 1:6 за точно един час на корта.

Преди два дни националката елиминира представителката на домакините Айла Аксу и записа първа победа в турнири от Женската тенис асоциация (WTA).


Елизара Янева е №224 в световната ранглиста през тази седмица, но след победата си в първия кръг в Истанбул ще запише ново рекордно класиране, като ще се изкачи в топ 220 на света.


