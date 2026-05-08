Сабаленка размаза бивша шампионка от "Уимбълдън" и "Ролан Гарос" в Рим

8 Май, 2026 09:45 587 2

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира по тенис на клей от сериите УТА 1000 в Рим с награден фонд 8 312 293 долара. Световната №1 никога не е печелила титлата в италианската столица, като най-доброто ѝ постижение е финала преди две години, когато загуби от Ига Швьонтек.

Сабаленка победи Барбора Крейчикова (Чехия) с 6:2, 6:3 за 85 минути. Тя загуби първия гейм на свой сервис, но след това доминираше изцяло и сломи съперничката си, която бивша шампионка от "Уимбълдън" и Откритото първенство на Франция.

"Много съм щастлива, че спечелих. Тя е страхотна тенисистка. Имали сме много трудни мачове в миналото. Тя е такъв боец и съм щастлива да я видя отново. Доволна съм от нивото, на което играх, за да постигна тази трудна победа“, каза Сабаленка, която ще се изправи срещу Сорана Кърстя в следващия кръг.

В изцяло американски сблъсък номер 16 Ива Йович спечели МакКартни Келсър със 7:6(5), 7:6(4).


